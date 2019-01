Comunicado do Business Wire :Takeda

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) ("Takeda") assinala o anúncio da Shire plc ("Shire") de que a Corte Real de Jersey (o "Tribunal de Jersey") anunciou hoje que sancionou o regime de acordo (o "Acordo"), segundo o qual a proposta de aquisição da Shire pela Takeda (a "Aquisição") está sendo implementada.

Como anunciado anteriormente, espera-se que o acordo entre em vigor e que o fechamento da aquisição aconteça em 8 de janeiro de 2019, quando uma cópia da ordem judicial do Tribunal de Jersey for entregue ao registro comercial em Jersey.

Não houve alteração no cronograma esperado dos principais eventos relacionados ao Acordo, conforme definido nas páginas 1 a 3 do documento do acordo publicado pela Shire em 12 de novembro de 2018 em relação à Aquisição.

Sobre a Takeda Pharmaceutical Company Limited A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) é uma empresa farmacêutica global, orientada para pesquisa e desenvolvimento (P&D;), com o compromisso de proporcionar uma saúde melhor e um futuro mais promissor aos pacientes, transformando a ciência em medicamentos que mudam vidas. A Takeda concentra seus esforços de P&D; em áreas terapêuticas da oncologia, gastrenterologia e neurociência, além de vacinas. Ela também realiza programas de pesquisa e desenvolvimento (P&D;) internamente e com parceiros para estar na vanguarda da inovação. Produtos inovadores, especialmente em oncologia e gastrenterologia, assim como sua presença em mercados emergentes, promovem atualmente o crescimento da Takeda. Aproximadamente 30 mil funcionários da Takeda têm o compromisso de aprimorar a qualidade de vida dos pacientes, trabalhando com nossos parceiros em cuidados de saúde em mais de 70 países.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

