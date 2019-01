Novo Congresso americano é inaugurado, com câmara baixa controlada pelos democratas

O novo Congresso dos Estados Unidos foi inaugurado nesta quinta-feira, uma mudança no ciclo eleitoral que marca a passagem da câmara baixa para o controle da oposição democrata, complicando os últimos dois anos do governo do presidente Donald Trump.

Este novo Congresso assumiu suas funções após o meio-dia (15h00 de Brasília) com o juramento dos 235 representantes democratas e 199 republicanos.

O vice-presidente, Mike Pence, recebeu os novos senadores na câmara alta, onde 53 republicanos controlarão a maioria, contra 45 democratas e dois independentes alinhados com os democratas.

Neste ciclo eleitoral, uma das figuras centrais será Nancy Pelosi, de 78 anos, que nesta quinta-feira espera recuperar na sessão plenária o papel de líder da bancada majoritária na Câmara de Representantes, um cargo que ocupou entre 2007 e 2011.

Pelosi chegou ao Capitólio vestida de fúcsia e com um sorriso cheio de emoção, antes de se submeter à votação do plenário que a confirmará no terceiro cargo representativo mais importante nos Estados Unidos, depois do presidente e do vice-presidente.

O novo Congresso terá uma vocação unificadora e "debaterá e promoverá boas ideias, não importa de onde venham", dirá Pelosi, segundo os trechos de seu discurso publicados antecipadamente.

A perda da câmara baixa complica as perspectivas de Trump para o resto de seu mandato, especialmente para projetos como a construção de um muro na fronteira com o México, uma de suas principais promessas de campanha.