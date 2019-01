Ferrari e Fórmula 1 homenageiam 50º aniversário de Schumacher

A Ferrari publicou nesta quinta-feira uma mensagem em homenagem aos 50 anos do alemão Michael Schumacher, que não aparece em público desde seu grave acidente de esqui há cinco anos.

O piloto conquistou sete títulos mundiais de Fórmula 1 e 91 Grandes Prêmios, dando à Ferrari cinco troféus consecutivos entre 2000 e 2004.

A Ferrari levou seis títulos de construtores durante a etapa do alemão na Scuderia, entre 1996 e 2006.

"Nosso campeão completa 50 anos hoje. Estamos todos contigo, Michael #KeepFighting (Continue lutando)", publicou a Ferrari no Twitter.

"Nos unimos à toda a família da F1 para enviar nossos melhores desejos a Michael Schumacher, com motivo de seu 50º aniversário #KeepFightingMichael", escreveu a conta oficial da Fórmula 1.

Toto Wolff, chefão da Mercedes, considerou Schumacher "um dos pais fundadores do sucesso que tivemos nos últimos cinco anos".

Schumacher deixou a aposentadoria para voltar a competir pela escuderia alemã em 2010. O alemão disputou três temporadas com a Mercedes sem vencer nenhum GP, sendo substituído pelo britânico Lewis Hamilton.

O estado de saúde de Schumacher segue mantido em segredo, desde o grave acidente nos Alpes franceses em dezembro de 2013. O alemão sofreu graves lesões na cabeça.

A família do piloto publicou declaração no Facebook e lançou um aplicativo para celebrar os êxitos esportivos do alemão.

"Podem estar certos que ele está nas melhores mãos e que fazemos tudo que é humanamente possível para ajudá-lo", indicaram os familiares.