EUA tem grande feira tecnológica em meio a polêmicas e tensões comerciais

Com a apresentação de milhares de dispositivos eletrônicos, o setor da tecnologia vai tentar, durante sua exposição anual em Las Vegas, esquecer das tensões comerciais e da crise de confiança, após um ano marcado por controvérsias.

Os dispositivos que utilizam várias formas de inteligência artificial novamente serão um atrativo significativo da Feira Eletrônica de Consumo (CES, na sigla em inglês), que ocorrerá de 8 a 11 de janeiro.

Televisões de última geração, robôs com "emoções" e muitos dispositivos ativados por voz atraíram a atenção dos visitantes, que também esperam possíveis novidades sobre telas dobráveis.

Este espetáculo gigantesco - com 4.500 expositores divididos em mais de 250 metros quadrados em Las Vegas - se dará em meio a um clima especial, após uma série de escândalos e controvérsias, especialmente sobre a gestão de dados pessoais que prejudicaram a imagem de gigantes tecnológicos e a confiança dos consumidores.

"Acho que 2019 será um ano de desafios relacionados à confiança no setor da tecnologia", disse Bob O'Donnell, analista da Technalysis Research.

- Dados, dados e mais dados -

Os milhares de objetos que serão apresentados na CES estão no centro da polêmica de proteção a informações pessoais: eles coletam dados do usuário para, por exemplo, antecipar seus gostos musicais (no caso de alto-falantes inteligentes) ou determinar se precisam de atenção médica (pulseiras de saúde).

Esse ecossistema é construído com base em dados, num contexto em que a confiança do usuário foi afetada por escândalos envolvendo o Facebook, a Google e outras plataformas.

"O público está sendo cauteloso com relação a eventos recentes", disse Roger Kay, analista e consultor da Endpoint Technologies Associates. "Acho que a indústria será freada por esse ceticismo."

Por isso, empresas que apresentam produtos que buscam proteger a vida digital dos usuários podem atrair atenção especial neste ano, como dispositivos que codifiquem dados ou obstruam os microfones dos alto-falantes conectados.

O reconhecimento facial, popularizado pelos modelos mais recentes do iPhone, também deve ser encontrado em muitos dispositivos, como carros e espelhos.

O setor automotivo voltará a ter uma presença importante na CES, com a maioria dos principais fabricantes presentes, alguns com protótipos de veículos autônomos.

- Tensões comerciais -

A Associação de Tecnologia do Consumidor (CTA), organizadora do CES, reconhece que tarifas punitivas e tensões entre as duas potências econômicas - e líderes tecnológicos - Estados Unidos e China estão prejudicando o setor.

De acordo com os cálculos do CTA, as tarifas alfandegárias sobre produtos tecnológicos aumentaram mais de sete vezes em um ano, chegando a 1,3 bilhão de dólares em outubro. O setor também pagou 122 milhões a mais pelas importações relacionadas à 5G, a nova geração de internet móvel que deve impulsionar a inovação tecnológica.

As tensões são ainda mais preocupantes para o setor porque as empresas americanas fabricam a maior parte de seus produtos na China. E o país também é um dos seus principais mercados.

Para Bob O'Donnell, "as pessoas estão preocupadas que esses impostos levem a aumentos de preços" que "pesarão na CES".

Como muitos de seus colegas, Carolina Milanesi, analista da Creative Strategies, não espera produtos revolucionários em Las Vegas.

"As grandes mudanças que se aproximam, que vão alterar fundamentalmente muitos setores, são mudanças ao longo de vários anos", disse, argumentando que a tecnologia se encontra em uma espécie de período de transição.