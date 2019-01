Comunicado do Business Wire :Nordson EFD

Nordson EFD, uma empresa Nordson (NASDAQ: NDSN) e fabricante com liderança mundial em sistemas de dispensação de fluidos de precisão, introduz uma nova série de Vídeos 'Better Dispensing?'. Estes quatro vídeos altamente educativos, apresentados pelo especialista em aplicação da EFD Tom Muccino, fornecem as melhores práticas para selecionar e configurar pistões de barris de seringas para processos mais controlados de dispensação de fluidos industriais.

"Os pistões são uma parte muito pequena, mas importante, de uma aplicação bem-sucedida", disse Muccino. "Eles impedem o tunelamento em fluidos espessos e permitem o melhor controle de fluidos finos para resultados precisos e repetiveis de dispensação."

A Nordson EFD fabrica seis diferentes tipos de pistões de barris de seringas Optimum® concebidos para melhorar o controle de processos para diferentes aplicações. Sabendo qual deles utilizar e como é o uso, melhora os resultados de dispensação a fim de manter a produção funcionando sem problemas com menos retrabalho, refugos e resíduos de fluido.

-- Como os Pistões Melhoram Seu Processo de DispensaçãoEste vídeo fornece uma visão geral de porque os pistões são parte importante de seu processo e não devem ser negligenciados.

-- Como Selecionar o Pistão Correto para seu FluidoEste vídeo explica cada tipo de pistão, como foi projetado e que solução fornece para diferentes fluidos.

-- Como Configurar um Pistão Azul para Cianoacrilatos Finos e Fluidos AquososEste vídeo fornece instruções sobre como utilizar o pistão de barreira azul LV exclusivo da EFD ao dispensar fluidos aquosos e cianoacrilatos.

-- Como Prevenir Bolhas de Ar de Causar Salto de PistãoEste vídeo explica os muitos modos como um operador pode criar sem saber um ambiente para salto de pistão, com dicas uteis sobre como evitar isto.

Estes novos vídeos 'Better Dispensing' são a terceira série de vídeos educativos da Nordson EFD. A meta é fornecer melhores práticas de ajudar os fabricantes a melhorar os processos de dispensação a fim de alcançar maior capacidade de processamento enquanto reduz refugos, retrabalho e resíduos de fluidos.

Saiba mais como selecionar a dica de dispensação correta e otimizar seu dispensador de seringa de bancada para produtividade mais elevada.

