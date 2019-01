O diplomata norte-coreano de mais alto escalão na Itália fugiu e vive escondido - afirmou um deputado sul-coreano, nesta quinta-feira (3), depois de uma reunião a portas fechadas com os serviços de Inteligência de Seul.

"A missão do embaixador interino Jo Song-gil tinha de terminar no final de novembro passado e ele fugiu do complexo diplomático no início de novembro" com sua esposa, disse Kim Min-ki à imprensa.