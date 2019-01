BC da China revisa regra para encorajar mais empréstimos a pequenas empresas

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) revisou suas regras para apoiar empréstimos a pequenas empresas, na medida mais recente para estimular o setor privado numa economia que enfrenta crescentes pressões de baixa.



Em comunicado nesta quarta-feira, o banco central afirmou que as empresas com linhas de crédito de menos de 10 milhões de yuans (US$ 1,5 milhão) agora são vistas como pequenas ou microempresas e os bancos que emprestam para essas companhias, caso cheguem a certo montante, podem estar sujeitas a compulsórios menores.



Anteriormente, apenas os empréstimos para companhias com linhas de crédito de menos de 5 milhões de yuans eram vistas como para pequenas e microempresas. A regra mais recente na prática encoraja empréstimos para companhias menores, disse o PBoC.



Em 2017, o banco central informou que o compulsório para os bancos chineses que emprestavam para pequenas e microempresas até 1,5% de seu total de novos empréstimos anuais seria reduzido em 0,5 ponto porcentual. Os bancos com mais de 10% de novos empréstimos para pequenas empresas estão qualificados para receber um corte adicional de 1 ponto porcentual no compulsório.



O PBoC, junto com outros reguladores financeiros, tem reforçado o apoio a pequenas empresas privadas, que contribuíram com boa parte do crescimento econômico, mas têm sido afetadas de modo desproporcional pela campanha de desalavancagem conduzida por Pequim. Fonte: Dow Jones Newswires.