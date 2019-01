Exército do Níger mata mais de 200 'terroristas' em operações contra Boko Haram

O Exército do Níger lançou operações terrestres e aéreas contra o grupo extremista Boko Haram na bacia do lago Chad, no sudeste del país, e matou mais de 200 "terroristas", informou nesta quarta-feira o ministério da Defesa em um comunicado.

"As ações combinadas das tropas terrestres e da aviação deram o seguinte resultado em 2 de janeiro de 2019: do lado inimigo, mais de 200 terroristas foram neutralizados após os ataques aéreos e 87 neutralizados pelas tropas terrestres", segundo o texto, lido na emissora estatal do país na África ocidental.

Esta "vasta operação de rastreamento" lançada em "28 de dezembro de 2018" se concentrou "ao longo do rio Komadougou", que serve de fronteira natural entre o Níger e a Nigéria, e "sobre as ilhas do lago Chad", precisa o comunicado.

As zonas atacadas são espaços pantanosos que servem como ponto de referência para combatentes do Boko Haram. Nas filas dos militares nigerinos "não temos que lamentar nenhuma perda", garante o ministério.

As forças nigerinas lançaram esta ofensiva um mês depois de o Exército anunciar que temia ataques do Boko Haram contra suas posições nesta zona no começo de 2019.

Os combatentes do "Boko Haram conseguiram adquirir material", alertou no começo de dezembro Kalla Moutari, ministro nigerino da Defesa, que disse "temer" ataques dos extremistas contra as forças nigerinas "a partir de janeiro de 2019, [período] que corresponde ao início da seca das águas do Komadougou" - rio que impede as incursões dos insurgentes nigerianos em solo nigerino.