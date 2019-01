Polícia britânica diz que agressor de Manchester agiu só

A polícia britânica informou nesta quarta-feira que o homem que esfaqueou três pessoas na noite de fim de ano em Manchester aos gritos de "Alá" muito provavelmente agiu só.

A polícia de Manchester está realizando uma "investigação terrorista" formal sobre o incidente que ocorreu na segunda-feira, na principal estação ferroviária da cidade.

O homem de 25 anos, que não teve a identidade revelada, foi "examinado pelo pessoal médico especializado e está detido em virtude do Mental Health Act", a lei britânica sobre saúde mental.

"A investigação segue avançando a um ritmo muito rápido e os detetives estão cada vez mais seguros de que o homem agiu só nas últimas etapas do ataque", destaca o comunicado do departamento de polícia de Manchester.

"A investigação continuará e examinará se alguém pode ter incentivado ou ajudado o homem a cometer o ataque".

Os investigadores analisam os possíveis vínculos do homem com um atentado suicida que matou 22 pessoas em maio de 2017, durante um show da cantora americana Ariana Grande na Manchester Arena.

O agente da polícia ferroviária que ficou ferido no ataque já recebeu alta e nos próximos dias devem sair do hospital o homem e a mulher esfaqueados no estação de trens.