Petróleo fecha em alta após queda das exportações sauditas

O petróleo fechou em alta nesta quarta-feira, após ser registrada uma forte queda das exportações sauditas, que foi interpretada como um esforço de Riad para reduzir a oferta mundial da commodity.

O barril de Brent do Mar do Norte para março avançou 1,1 dólar, a 54,91 no mercado de Londres.

Em Nova York, o barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega em fevereiro ganhou 1,13 dólar, a 46,54.

Durante as negociações em praças europeias, o barril foi afetado pelos sinais cada vez mais fortes de uma desaceleração do crescimento da China.

Mas o temor de uma queda da demanda foi equilibrado pelo compromisso da Opep e da Rússia assumido em dezembro para reduzir sua produção, disse o especialista em energia John Kilduff.

Segundo a agência de notícias Bloomberg, a Arábia Saudita, líder da Opep, reduziu no mês passado suas exportações em quase 500.000 barris ao dia; especialmente devido a envios menores aos Estados Unidos e à China.

"Parece claro que a Arábia Saudita está disposta a respeitar escrupulosamente seus compromissos", disse Kilduff.