Wall Street inicia 2019 em queda

Os principais índices de Wall Street começaram o ano no vermelho, nesta quarta-feira (2), enfraquecidos por indicadores econômicos decepcionantes da China que despertam temores de uma desaceleração do crescimento global: o Dow Jones perdia 1,49%, e o Nasdaq, 1,93%.

Na segunda-feira, o Dow Jones havia encerrado a sessão em alta de 1,15%, e o Nasdaq, de 0,85%. Isso não amenizou, porém, as perdas no fechamento do ano, devido às altas nas taxas de juros e às preocupações com o crescimento global.

Assim, em 2018, o Dow Jones perdeu 5,6%, e o Nasdaq, 3,9%, seu pior ano desde 2008.