As principais Bolsas europeias abriram em forte queda nesta quarta-feira (2), o primeiro dia útil do ano, devido à desaceleração do crescimento econômico no mundo e a preocupações políticas em vários países.

O FTSE-100 da Bolsa de Londres abriu no vermelho, com -1,27%; o DAX, de Frankfurt, perdia 0,77%; e o CAC-40, de Paris, 1,87%. Em Madri, o Ibex-35 começou em queda de 1,59%.