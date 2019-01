Comunicado do Business Wire :Marjan

Ras Al Khaimah cativou o mundo com seus fogos de artifício de Ano-Novo 2019 e recebeu centenas de milhares de visitantes ao emirado. Organizados por Marjan com o apoio das entidades governamentais de Ras Al Khaimah e montados pela Fireworks by Grucci, os fogos de artifício de Ano-Novo de Ras Al Khaimah, que duraram mais de 13,20 minutos, também conquistaram dois Guinness World Records, como "Maior sequência de fogos de artifício" e a "Maior linha reta de fogos de artifício".

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190101005053/pt/

2019 Ras Al Khaimah New Year's Eve Fireworks Secures 2 GUINNESS WORLD RECORDS? (Photo: AETOSWire)

Este ano, a comemoração tornou-se ainda mais inesquecível para os visitantes da ilha de Al Marjan, sede do evento e principal destino de estilo de vida de Marjan, com várias atividades voltadas para a família. Posicionando-o no mapa global das celebrações da véspera de Ano-Novo, o evento de Ras Al Khaimah foi transmitido internacionalmente, e suas imagens e vídeos foram compartilhados nas redes sociais por milhões de pessoas.

O engenheiro Abdulla Al Abdouli, diretor geral e diretor executivo de Marjan, comentou: "O evento espetacular destacou a reputação de Ras Al Khaimah como o destino por excelência para celebrar a véspera de Ano-Novo. Com visitantes vindos de todo o mundo, a festa serviu para destacar o apelo turístico de Ras Al Khaimah e posicionar o lugar como um centro comercial e de lazer em rápido crescimento na região. Agradecemos aos líderes de Ras Al Khaimah por sua orientação e apoio para a realização deste evento, assim como a todas as entidades governamentais do emirado pelo excepcional trabalho em equipe. Com dois Guinness World Records, a Festa de Gala de Ano-Novo 2019 de Ras Al Khaimah foi verdadeiramente histórica e contribui para o orgulho de nossa nação".

A celebração terminou com uma fascinante homenagem pirotécnica ao falecido Xeique Zayed bin Sultão Al Nahyan, o pai fundador da nação. Em uma conclusão à altura do "Ano de Zayed", marcado em 2018 para coincidir com o centenário de seu nascimento, o céu de Ras Al Khaimah ganhou vida à noite com uma imagem brilhante do Xeique Zayed, seguida por uma magnífica exibição de fogos de artifício.

"Com nosso tributo ao falecido Xeique Zayed, destacamos que seu legado e nome são muito importantes para nós, diariamente, a cada hora e a cada segundo do dia. Para nós, Zayed é o começo de tudo o que fazemos; Zayed é o começo de todo novo desafio; Zayed é nosso senso de orgulho. Estamos começando o ano, mais uma vez, lembrando e prestando nosso respeito por nosso grande líder", declarou o engenheiro Al Abdouli.

A "Maior sequência de fogos de artifício"

Conquistando o Guinness World Records como a "Maior sequência de fogos de artifício", a primeira exibição pirotécnica, uma homenagem ao falecido Xeique Zayed, contou com 11.284 dispositivos pirotécnicos. O recorde anterior teve 10.005 dispositivos pirotécnicos, instalados pelo Viejas Casino & Resort (EUA) em Alpine, Califórnia, EUA, registrado em 12 de setembro de 2014. Fogos de artifício foram instalados em 52 locais ao longo da ilha de Al Marjan e nos canais da costa de Ras Al Khaimah, com o comprimento total da sequência superior a 4,6 km. O show foi criado para 12 canções internacionais, e o recorde foi estabelecido em apenas 40 segundos.

A "Maior linha reta de fogos de artifício"

Essa marca acompanhou a contagem regressiva com drones para o Ano-Novo. Seguiu-se um dossel de chuvas douradas, e Ras Al Khaimah alcançou o Guinness World Records como a "Maior linha reta de fogos de artifício". A impressionante exibição ocupou uma área de 13 km, superando o recorde anterior, estabelecido a uma distância de 11,38 km.

A exibição teve o maior rojão, de 600 mm diâmetro e o maior já utilizado nos Emirados Árabes Unidos para qualquer exibição de fogos de artifício durante a véspera de Ano-Novo. O recorde foi estabelecido em 12,06 minutos, com fogos de artifício posicionados em 13 locais em toda a ilha de Al Marjan e nos canais ao longo da costa de RAK. Havia sete capítulos com temas para o show, que foi preparado para canções internacionais. A inspiração para a exibição de fogos de artifício foi a beleza natural de Ras Al Khaimah, coreografada para destacar as belas praias e resorts ao longo da costa do emirado.

Show de drones SkyMagic

Um show com 200 drones da SkyMagic foi integrado com precisão aos fogos de artifício. Cenas como a homenagem ao Xeique Zayed foram exibidas dentro de um espaço de 100 m no céu, acentuadas por rajadas coloridas de fogos de artifício. Uma ampla exibição de um falcão abrindo suas asas enfatizava a herança do emirado.

Projetado por Phil Grucci, diretor executivo e diretor criativo da Fireworks by Grucci, o evento foi verificado por um avaliador oficial da Guinness World Records para conferir as marcas de "Maior sequência de fogos de artifício" e "Maior linha reta de fogos de artifício". Após o baile de gala com os fogos de artifício, o engenheiro Al Abdooli e Phil Grucci receberam os títulos da Guinness World Records do avaliador.

Marjan trabalhou em estreita colaboração com as entidades governamentais de Ras Al Khaimah, incluindo o Departamento de Obras Públicas de Ras Al Khaimah, para criar várias áreas de observação pública em toda a ilha de Al Marjan. Foram disponibilizadas mais de 27 mil vagas de estacionamento público extras para receber os visitantes.

Os preparativos para os fogos de artifício da véspera de Ano-Novo 2019 de Ras Al Khaimah começaram no início de 2018, logo após o sucesso da marca Guinness World Record como o "Maior rojão" exibido na ilha de Al Marjan na celebração do Ano-Novo do ano passado.

Foram gastas mais de 300 horas para criar o espetáculo. O projeto resultou na programação de mais de 41 mil linhas de instruções computadorizadas para controlar 20 computadores e exibir o ambicioso desempenho. Os fogos de artifício para os rojões, que variaram em tamanho de 14 a 600 mm, foram feitos exclusivamente por Grucci em suas fábricas de Nova York e Virgínia durante dois meses.

Dessa vez, Marjan adicionou novas áreas de visualização para que mais pessoas pudessem apreciar o espetáculo. Várias atividades familiares foram organizadas no local, incluindo food trucks, sorveterias, balcões com limonada, apresentações coloridas de bandas, além de pinturas faciais e brinquedos infláveis para as crianças. Artistas com pernas de pau, mímicos e palhaços recebiam os convidados.

Para saber mais, acesse www.RAKNYE.com.

*Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190101005053/pt/

ASDA'A BCW Iman Ahmed | Anthony Fernandes | Ahmed Abdulrazek Tel.: +97144507600 iman.ahmed@bcw-global.com anthony.fernandes@bcw-global.com ahmed.abdulrazek@bcw-global.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.