Bolsonaro diz que Brasil se liberta do 'socialismo' e do 'politicamente correto'

O presidente Jair Bolsonaro declarou nesta terça-feira (1), a seus simpatizantes concentrados no Palácio do Planalto, em Brasília, que sua posse marca o dia "em que o povo começou a se libertar do socialismo" e do "politicamente correto".

"É com humildade e honra que me dirijo a vocês como presidente do Brasil. Me coloco diante de toda a nação como o dia em que o Brasil começou a se libertar do socialismo, da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto", declarou do parlatório do Palácio do Planalto, após receber a faixa presidencial de seu antecessor, Michel Temer.