Equipes resgatam bebê de prédio destruído por explosão na Rússia

Os socorristas resgataram nesta terça-feira (1) um bebê vivo entre os escombros do edifício destruído por uma explosão de gás que deixou ao menos nove mortos em Magnitogorsk (centro-sul da Rússia) e dezenas de desaparecidos.

"Ocorreu um milagre de Ano Novo! Salvaram um bebê de 10 meses", celebrou o Ministério russo de Situações de Emergência em um comunicado.

Trata-se de um bebê que se chama Ivan Fokin, detalhou o ministério.

"A mãe do bebê está viva. Veio ao hospital e reconheceu o seu filho", declarou.

O bebê sobreviveu às temperaturas que caíram durante a noite a -27 ºC, de acordo com a TASS.

"Os socorristas ouviram alguém chorar. O bebê foi salvo por seu berço e pelo cobertor que o agasalhava", explicou o governador da região de Chelyabinsk, Boris Dubrovski.

Segundo o Ministério russo da Saúde, o bebê, que se encontra atualmente em "estado extremamente grave" e sofre "graves úlceras pelo frio, traumatismo craniano e várias fraturas nas pernas", será transferido para Moscou para ser atendido em um dos melhores hospitais infantis.

O bebê foi encontrado depois que os socorristas interromperam temporariamente as operações de resgate nesta terça de manhã para consolidar o edifício.

Uma parte deste edifício de 10 andares desabou após uma explosão de gás na segunda-feira, em Magnitogorsk, a 1.700 quilômetros a leste de Moscou, nos Montes Urais.

Cerca de 1.100 pessoas viviam neste imóvel construído em 1973. A explosão destruiu completamente 35 apartamentos e danificou outros 10. Os habitantes ficaram desalojados e foram evacuados para uma escola vizinha.

- Retirar os escombros -

Na manhã desta terça-feira, o ministro de Situações de Emergência, Ievgueni Zinitshev, anunciou que as buscas foram temporariamente suspensas devido a um "risco real de uma parte do prédio entrar em colapso". "É impossível continuar trabalhando nessas condições", declarou.

As operações para estabilizar os muros acabaram às 14h30 GMT (12h30 de Brasília) e os socorristas começaram novamente a retirar os escombros, informaram as autoridades locais.

No total, até agora encontraram os corpos de nove vítimas, todas adultas, segundo a filial do Ministério de Situações de Emergência. Seis pessoas, entre elas uma criança de 13 anos, foram encontradas vivas. Continuam desaparecidas 32 pessoas, indicou a mesma fonte.

O governador da região, Boris Dubrovski, decretou um dia de luto para 2 de janeiro, com as bandeiras a meio pau e os espetáculos cancelados. A catástrofe coloca a Rússia em um ambiente sombrio no momento em são celebradas as festas mais importantes do ano para festejar o Ano Novo.

O presidente Vladimir Putin viajou na segunda-feira para o local do acidente, que deixou centenas de pessoas desabrigadas.

Nesta terça-feira, Putin manteve uma conversa por telefone com os responsáveis das equipes de emergência para "lhes agradecer", segundo o serviço de imprensa do Kremlin, citado pela agência de notícias russa.

Magnitogorsk, de 400.000 habitantes, se encontra na região dos Montes Urais, onde há abundantes jazidas de minérios.

As autoridades abriram uma investigação sobre o acidente, depois que o Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) confirmou que o colapso do prédio foi causado por uma explosão de gás.

Este tipo de explosão é relativamente comum na Rússia, onde muitas infraestruturas são da era soviética, devido à falta de manutenção e por muitas vezes ignorarem as medidas de segurança.