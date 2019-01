Homem apunhala três pessoas em estação em Manchester

Policiais guardam a entrada da estação Manchester onde três pessoas foram esfaqueadas (foto: Paul ELLIS / AFP)

Dois homens, sendo um policial, e uma mulher foram esfaqueados em um ataque nos arredores da estação ferroviária da cidade de Manchester, no noroeste da Inglaterra, nesta segunda-feira, anunciou a polícia.

Os três feridos foram socorridos e estão sendo tratados, segundo a polícia.

Sam Clack, produtor da BBC, revelou que o suspeito, controlado pelos policiais, gritou Alá e declarou: "enquanto seguirem bombardeando outros países estas merdas continuarão ocorrendo".

O ataque ocorreu na estação Victoria de Manchester e o suspeito está detido.

A Polícia Britânica dos Transportes (BTP) informou que dois passageiros e um de seus agentes eram atendidos com ferimentos.

"Vários agentes foram enviados à estação Victoria de Manchester após informações sobre um homem esfaqueado. Recebemos o telefonema às 20H52 [18H52 Brasília]".

"Um homem foi detido e dois passageiros - um homem e uma mulher - estão no hospital com ferimentos de faca. Um agente da BTP também é atendido por uma facada no ombro".

Clack contou que "ouviu um grito de gelar o sangue e olhou. Veio em minha direção. Olhei para baixo e vi que tinha uma faca com um cabo negro e uma lâmina de 12 polegadas [30 centímetros]".

Segundo o produtor, a polícia utilizou uma pistola paralisante e spray de pimenta antes de "seis ou sete" agentes dominassem o homem.