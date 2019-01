Petróleo fecha em leve alta ao final de ano negativo

Os preços do petróleo fecharam em alta no último pregão de 2018, ano marcado por temores de uma desaceleração econômica mundial e por um excesso de oferta.

O barril do Brent do Mar do Norte para entrega em março fechou a 53,80 dólares no Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, em alta de 59 centavos sobre o fechamento de sexta-feira.

No New York Mercantile Exchange (Nymex), o barril do "light sweet crude" (WTI) para entrega em fevereiro avançou 8 centavos, a 45,41 dólares.

No ano, os valores caíram respectivamente 19,5% e 24,8%.

O recuo dos preços do barril se acelerou a partir de outubro, após as cotações atingirem seu mais alto nível em quatro anos.

A queda foi "particularmente rápida e forte", avaliou Mike Lynch, da SEER.

Os temores sobre um desaquecimento da economia mundial, o crescimento da produção a níveis historicamente elevados nos Estados Unidos, e sobre sanções menos severas de Washington contra as exportações de petróleo iraniano são algumas das razões citadas pelos analistas para justificar a tendência de queda no ano.

Além do mais, foi o "ano do tuíte: o presidente (Donald) Trump primeiro jogou os valores no maior nível em quatro anos, antes de tuitar novamente para tirar todo o ganho anual" do petróleo, observou Phil Flynn, do Price Futures Group, destacando que trata-se da primeira queda anual dos preços desde 2015.

Após anunciar o fim das exportações iranianas de petróleo e jogar os preços para cima, em meados do ano, Trump provocou o efeito inverso sobre os mercados quando aceitou uma exceção para oito países.

Antes havia pressionado os membros da OPEP para manter a produção elevada com o objetivo de derrubar os preços dos combustíveis para os veículos americanos.

Esta situação, somada a uma produção americana recorde, gerou um sentimento de excesso de oferta do petróleo, o que o anúncio da OPEP e de seu sócio russo - no início de dezembro - de um corte de 1,2 milhão de barris diários na produção não foi suficiente para aplacar.