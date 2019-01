Reino Unido e França discutem segurança do Canal da Mancha para conter imigração

Autoridades britânicas e francesas estão discutindo medidas para reforçar do patrulhamento no Canal da Mancha, após observarem nas últimas semanas um aumento do fluxo de imigrantes que tentam realizar a travessia entre os dois países.



Entre domingo e segunda-feira, a polícia britânica recolheu um grupo de 12 imigrantes em uma praia no sudoeste da Inglaterra. Segundo o Ministério do Interior, foram encontrados nove homens, duas mulheres e uma criança de 10 anos de origem iraniana. O ministério informou que todos passaram por atendimento médico antes de serem encaminhados para autoridades de imigração para entrevistas.



A intensificação das travessias no Canal da Mancha nas últimas semanas levou o secretário do Interior Sajid Javid a convocar uma reunião de crise com representantes da Força da Fronteira e da Agência Nacional de Crimes do Reino Unido, além de altos funcionários do governo britânico.



Javid também conversou por telefone com o ministro do Interior francês, Christophe Castaner, que escreveu, em sua conta no Twitter, que os dois países "estão se organizando para fortalecer as ações de combate às travessias do Canal realizadas por certos imigrantes irregulares feitas em pequenos barcos, colocando em perigo suas vida".



O Ministério do Interior da Grã-Bretanha, que supervisiona a imigração, informou que os dois ministros concordaram com um "plano de ação aprimorado" e planejam se reunir em janeiro. O escritório não forneceu detalhes sobre o plano.



A travessia do Canal da Mancha é arriscada por causa do mar agitado e do grande volume de tráfego comercial. Muitas vezes é extremamente difícil para os capitães de grandes navios de carga ver e evitar pequenos barcos infláveis.



Autoridades britânicas culpam as gangues de crime organizado pela recente onda de imigrantes em direção à Inglaterra. As travessias do Canal da Mancha não foram um grande problema nos últimos anos, mas começaram a aumentar em novembro passado. No dia de Natal, cerca de 40 imigrantes foram resgatados enquanto viajavam do norte da França para o sul da Inglaterra em uma série de pequenas embarcações infláveis.

Fonte: Associated Press