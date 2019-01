Chelsea se aproxima dos 500 milhões de euros de faturamento na temporada 2017-18

O Chelsea, que regressou à Liga dos Campeões, registrou um volume recorde de negócios na temporada 2017-18, ultrapassando 400 milhões de libras, sendo 62 milhões de lucro, anunciou nesta segunda-feira o quatro colocado na Premier League.

O faturamento cresceu 22,7% em relação à temporada anterior, graças principalmente à venda de jogadores (113 milhões de libras) e à volta à Liga dos Campeões (caiu nas oitavas), que gerou 47,1 milhões de libras.

A boa saúde financeira do Chelsea se explica ainda pelo novo contrato firmado com a americana Nike, que somou 60 milhões de libras ao ano.

Contribuíram para o sucesso financeiro do clube a venda do brasileiro Diego Costa ao Atlético de Madrid, do colombiano Juan Cuadrado à Juventus de Turim, de Nemanja Matic ao Manchester United e de Nathan Ake ao Bournemouth.