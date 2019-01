Putin diz que Rússia deve confiar em recursos próprios para alcançar objetivo

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, reforçou nesta segunda-feira a necessidade dos russos de confiar apenas nos recursos internos para melhorar o padrão de vida no país. Em um discurso televisionado veiculado pouco antes da meia noite, Putin disse que "só podemos alcançar resultados positivos por meio de nossos próprios esforços e de um trabalho em equipe bem coordenado".



Aumentar a qualidade de vida continua a ser a principal prioridade, disse o presidente russo, acrescentando que é necessário explorar os recursos internos para alcançar o objetivo, uma vez que "não havia e não haverá ninguém para ajudar". A declaração soa como uma referência às contínuas tensões entre a Rússia e Ocidente e as sanções ocidentais.



O clima festivo do país foi afetado pelo colapso de um prédio de apartamentos nesta segunda-feira em Magnitogorsk, que provocou a morte de pelo menos quatro pessoas. Putin visitou a cidade para supervisionar os esforços de resgate.

Fonte: Associated Press