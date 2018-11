Trump diz que manteve boa conversa com o líder chinês sobre comércio

O presidente Donald Trump afirmou nesta quinta-feira em seu Twitter que conversou com seu colega chinês sobre o comércio e que também foi abordado o delicado tema da Coreia do Norte.

"Recentemente tive uma conversa muito boa com o presidente Xi Jinping da China. Falamos de muitos tema, com destaque para o comércio", afirmou.

"Estas discussões estão avançando muito bem, a par das reunião que estão sendo programadas para o G20 na Argentina", acrescentou Trump, falando sobre o encontro programa para o final do mês.

Trump disse que as negociações comerciais estão indo bem e que ele e Xi também tiveram "uma boa discussão sobre a Coreia do Norte".

O presidente chinês se declarou "muito contente" por ter conversado novamente com Trump e afirmou que dá uma "grande importância às boas relações com o presidente" americano, segundo a agência oficial Xinhua.

Xi Jinping também declarou que deseja se encontrar com Trump na cúpula do G20 em Buenos Aires, no final de novembro.

A tensão entre Pequim e Washington aumentou após a agressiva política adotada por Trump para acabar com o que considera anos de práticas comerciais injustas por parte da China, incluindo roubo de propriedade intelectual, transferência forçada de tecnologia e barreiras de acesso aos mercados.

Trump adotou tarifas contra quase a metade das importações chinesas, e Pequim reagiu no mesmo sentido.