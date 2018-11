Comunicado do Business Wire :Moody's Analytics

Moody's Analytics, líder mundial em inteligência financeira, expandiu a Data Alliance, a fim de que os membros possam subir agora dados com segurança a todas as classes de ativos aceitas e a todas as regiões através do Portal Data Alliance ("o Portal").

Agora é mais conveniente e mais seguro para todos os membros da Data Alliance contribuir com dados e coletar percepções de avaliação comparativa de risco de crédito em retorno. A base de dados mundial da Data Alliance continua a crescer e agora inclui 100 milhões de demonstrações financeiras de empresas privadas comerciais e industriais (C&I;), US$ 398 bilhões em saldos de empréstimos de imóveis comerciais (CRE), cobrindo 354 MSAs e 63% de todos os empréstimos em financiamentos de projetos originados desde 1983.

Proteger a confidencialidade dos dados de membros é primordial. Com todos os envios de dados agora feitos exclusivamente via Portal, fortalecemos a segurança dos dados do programa.

"Nossos membros procuram a Data Alliance para obter uma percepção significativa sobre seu risco de portfólios", disse Jean Liu, Diretor Sênior na Moody's Analytics. "Ao estar apto a utilizar o Portal para todos seus envios, a opção destas percepções se torna mais rápida, fácil e segura."

A adição de nosso comunicado de CRE no início deste ano, financiamento de projetos, financiamento de ativos, C&I; e agricultura estão entre as classes de ativos para os quais os membros podem agora contribuir com dados e receber percepções através do Portal. A Data Alliance também continua sua expansão mundial, incluindo um foco em CRE na Europa e C&I; na África.

"Estamos muito felizes que os membros da Data Alliance possam agora contribuir com dados e coletar percepções para todas as classes de ativos do Portal", disse Doug Johnson, Diretor na Moody's Analytics. "Em particular, credores agrícolas darão as boas vindas à disponibilidade de dados de empréstimo para agricultura e melhores práticas."

Também estamos procurando continuamente modos de aumentar a Data Alliance em outras soluções da Moody's Analytics. Por exemplo, uma recente iniciativa de aprofundar a formação da análise de portfólios em nossa solução RiskFrontier? e dar aos membros da Data Alliance e clientes da solução RiskFrontier, a capacidade de comparar seu perfil de empréstimo a fim de igualar as avaliações corporativas do grupo quanto ao capital econômico e à lucratividade.

A Data Alliance ganhou o prêmio da Moody's Analytics como Provedora de Dados de Crédito do Ano no evento de Premiação de Tecnologia de Risco de 2018. Este prêmio se somou à crescente lista de prêmios para a Moody's Analytics, incluindo o Fornecedor de Tecnologia do Ano no evento de Premiação de Risco de 2018.

Clique aqui para entrar em contato com a equipe da Data Alliance para mais informação, incluindo os benefícios exclusivos de ser um membro.

Sobre a Moody's Analytics

A Moody's Analytics fornece inteligência financeira e ferramentas analíticas para ajudar líderes de negócios a tomar melhores decisões e de modo mais rápido. Nossa profunda experiências em risco, amplos recursos de informação e aplicativos inovadores de tecnologia ajuda nossos clientes a navegar confidencialmente em um mercado em evolução. Somos conhecidos por nossas soluções premiadas e líderes de mercado, compostas de pesquisas, dados, software e serviços profissionais, montadas para oferecer uma experiência perfeita ao cliente. Criamos confiança em milhares de organizações em todo o mundo, com nosso compromisso em excelência, abordando a mentalidade aberta e foco em satisfazer as necessidades dos clientes. Para mais informação sobre a Moody's Analytics, acesse www.moodysanalytics.com.

A Moody's Analytics é uma subsidiária da Moody's Corporation (NYSE:MCO). A MCO registrou uma receita de US$ 4,2 bilhões em 2017, empregando cerca de 12.600 pessoas em todo o mundo e mantendo presença em 42 países.

-0- *T moodysanalytics.comtwitter.com/moodysanalyticslinkedin.com/company/moodysanalytics*T

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20181101006237/pt/

Moody's Analytics Communications Justin Bursztein, +1-212-553-1163 Relações de Mídia da Moody's Analytics

© 2018 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.