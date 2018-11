Trump: FBI e Nielsen garantiram que tudo será perfeitamente seguro nas eleições

O presidente americano, Donald Trump, afirmou que recebeu do FBI e da secretária de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, garantias de que tudo será "perfeitamente seguro" durante o processo eleitoral que toma lugar no país na próxima semana.



Em um pronunciamento na Casa Branca, o republicano foi questionado por repórteres sobre o assunto diante de uma série de encomendas com dispositivos potencialmente explosivos enviados a lideranças democratas nas últimas semanas.