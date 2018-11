Lucro da Apple cresce 32% no trimestre

A Apple relatou nesta quinta-feira (1) que seu lucro trimestral se expandiu 32%, a US$ 14,13 bilhões, graças a benefícios provenientes de conteúdos e serviços digitais vendidos a usuários de iPhone.

A receita da Apple aumentou 20%, a US$ 62,9 bilhões, no trimestre, superando as expectativas do mercado.

"Estamos emocionados de anunciar outro trimestre recorde que coroa um tremendo ano fiscal de 2018, ano no qual vendemos nosso dispositivo iOS de número 2 bilhões, celebramos o 10º aniversário da App Store e alcançamos a receita e o lucro mais fortes da história da Apple", disse o CEO da empresa Tim Cook.