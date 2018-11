Comunicado do Business Wire :PotNetwork Holdings, Inc.

A PotNetwork Holdings, Inc.(OTC Pink: POTN) (a "empresa")anunciou hoje que está se preparando para comercializar suas ações ordinárias na Bolsa de Valores do Canadá (Canadian Securities Exchange, a "CSE"), operada pela CNSX Markets Inc. A empresa recorreu ao conselho de valores mobiliários canadense para auxiliá-la no processo de listagem das ações. A comercialização na CSE permitirá que as ações ordinárias da empresa sejam comercializadas nos Estados Unidos e no Canadá.

A requisição de listagem na CSE seguirá a transição da empresa para se tornar uma empresa com plenas responsabilidades de prestação de informações à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC) dos EUA, uma vez que seu recente registro do Formulário 10 já entrou em vigência. Além disso, a empresa pretende realizar uma uplisting para o nível de mercado OTCQB na OTC Markets.

Kevin Hagen, diretor executivo da empresa, declarou: "A atitude do público em todo o mundo com relação ao canabidiol (CBD) está mudando à medida que as pessoas e os reguladores compreendem cada vez mais os benefícios do CBD. De modo geral, produtos à base de cannabis estão passando por um crescimento vertiginoso, e demos início a uma expansão ambiciosa de nossos negócios para promover ainda mais o crescimento da empresa em 2019. Como parte dessa expansão, decidimos que é o momento certo para listar nossas ações no mercado canadense. A CSE já comercializa ações de muitas empresas que atuam em nosso setor, o que torna este movimento uma opção extremamente lógica que, acreditamos, vai beneficiar consideravelmente tanto a empresa como seus acionistas, e em dois países em lugar de somente um".

Sobre a Diamond CBD, Inc.: A Diamond CBD se dedica a pesquisa, desenvolvimento e comercialização multinacional de extratos de cânhamo de alta qualidade que contêm uma grande variedade de canabinoides e derivados naturais de cânhamo. A equipe da Diamond CBD é composta de pioneiros do mercado de cânhamo e especialistas em produção natural, químicos, médicos e cientistas, todos dedicados a produzir os mais finos e puros óleos decannabidiol (CBD). O resultado é uma seleção robusta e considerada entre os mais poderosos e naturais óleos, tinturas, produtos comestíveis e líquidos vaporizadores à base de CBD disponíveis. Para obter mais informações, acesse seu site em www.DiamondCBD.com.

Sobre a PotNetwork Holdings, Inc.: A PotNetwork Holdings, Inc. (OTC Pink: POTN) é uma empresa de capital aberto que atua como empresa holding de suas subsidiárias, entre elas a First Capital Venture Co., proprietária da Diamond CBD, Inc., esta responsável pelos óleos da Diamond CBD. Para obter mais informações, acesse seu site em www.PotNetworkholding.com.

Declaração de porto seguro: Este comunicado contém declarações prospectivas, conforme definição estabelecida na Seção 27A da Lei de valores mobiliários (Securities Act) de 1933 e na Seção 21E da Lei do mercado de valores mobiliários (Securities Exchange Act) de 1934 e suas emendas. Todas as declarações sobre nossa posição financeira futura esperada, resultados de operações, fluxos de caixa, planos de financiamento, estratégia de negócios, produtos e serviços, posições competitivas, oportunidades de crescimento, planos e objetivos de gestão para operações futuras, inclusive termos como "antecipar", "se", "acreditar", "planejar", "estimar", "esperar", "pretender", "poder", "poderia", "deveria", "vai" e expressões similares são declarações prospectivas e envolvem riscos, incertezas e contingências, muitas das quais estão além de nosso controle e que podem fazer com que os resultados, o desempenho ou as realizações reais sejam substancialmente diversas dos resultados, do desempenho ou das realizações previstas. Não temos nenhuma obrigação (e nos isentamos expressamente de tais obrigações) de atualizar ou alterar declarações prospectivas em função de novas informações, eventos futuros ou qualquer outro motivo.

A versão oficial e autorizada do comunicado é a emitida na língua original do mesmo. A tradução é apenas uma ajuda, devendo a mesma ser conferida com o texto na sua língua original, que é a única versão com validade legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20181101006152/pt/

PotNetwork Holdings, Inc. Relacionamento com investidores: Marisol Elwell, 1-800-915-3060 investor@PotNetworkHolding.com

© 2018 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.