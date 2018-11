EUA: pedidos de auxílio-desemprego caem 2 mil na semana, a 214 mil

Os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caíram 2 mil na semana até 27 de outubro, para 214 mil, segundo dados publicados hoje pelo Departamento do Trabalho. A leitura veio um pouco acima da projeção de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 211 mil. O dado da semana anterior foi ligeiramente revisado para cima, de 215 mil para 216 mil.



A média móvel nas últimas quatro semanas, que é uma medida calculada para reduzir a volatilidade do dado, aumentou na última semana e atingiu 213.750 pedidos.



Já o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos há mais de uma semana caiu 7 mil, para 1,631 milhão na semana encerrada em 20 de outubro. Esse dado é divulgado com uma semana de atraso. Fonte: Dow Jones Newswires.