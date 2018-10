Trump afirma que Suprema Corte decidirá sobre direitos à cidadania

Donald Trump prometeu acabar com o direito à cidadania nos Estados Unidos levando o assunto à Suprema Corte, voltando a atiçar o tema da imigração na reta final da campanha eleitoral, em um momento no qual caravanas de migrantes se dirigem a sua fronteira sul.

A menos de uma semana para as eleições de meio de mandato, que se anunciam apertadas e nas quais o governista Partido Republicano pode perder o controle do Congresso, Trump tem buscado colocar a imigração no centro do debate político.

Em um momento em que 5.000 soldados foram enviados pelo Pentágono para a fronteira sul e que o presidente americano pressiona o México para impedir a passagem de migrantes centro-americanos, Trump colocou em dúvida o direito constitucional à cidadania para filhos de migrantes nascidos em território americano.

Esse direito está consagrado na 14º Emenda à Constituição e uma reforma constitucional iria precisar da maioria de dois terços do Congresso.

"O chamado direito de cidadania por nascimento, que custa ao nosso país bilhões de dólares, é muito injusto com nos cidadãos e vai acabar de uma forma ou de outra", tuitou Trump.

"Este caso será resolvido pela Suprema Corte!", prometeu.

O argumento do presidente é que a emenda trata das pessoas sujeitas à jurisdição e que isso não tem exceções, por exemplo o caso dos filhos de diplomatas.

"O direito à nacionalidade por nascimento define o que somos como nação e é o núcleo central do patrimônio americano e de sua história. Eliminar o direito à nacionalidade por nascimento não fará nada para resolver as nossas questões com a imigração", assinalou Beth Werlin, diretor executivo da ONG American Immigration Council.

- Deter a caravana -

A violência na América Central, especialmente no chamado Triângulo do Norte (El Salvador, Honduras e Guatemala), levou à fuga famílias inteiras e, em muitos casos, crianças desacompanhadas que empreenderam uma perigosa viagem em direção aos Estados Unidos.

Em 13 de outubro, uma caravana de migrantes que saiu de San Pedro Sula, em Honduras, teve uma grande repercussão midiática e chamou a atenção de Trump que, desde então, se refere ao tema quase diariamente e prometeu freá-la.

Segundo a ONU, a caravana chegou a ter 7.000 migrantes, mas, na segunda-feira, as autoridades americanas estimaram que era composta por 3.500 pessoas que, atualmente, avançam pelo estado de Oaxaca, no sul do México.

Um segundo grupo de migrantes, composto por cerca de 2.000 indivíduos, avança por Chiapas, o estado mexicano que faz fronteira com a Guatemala.

Em seus tuítes matinais, também se referiu ao papel do México na hora de frear os migrantes que saem da América Central.

"As caravanas estão compostas por alguns guerreiros muito experientes e outras pessoas. Lutaram dura e agressivamente contra o México na fronteira norte para abrir passagem. Os soldados mexicanos feridos não puderam, ou não quiseram, impedir a caravana", disse Trump no Twitter nesta quarta-feira.

"Deveriam tê-los detido antes de chegarem à nossa fronteira, mas eles não vão conseguir!", advertiu o presidente americano.

A essas duas caravanas se somam uma marcha de salvadorenhos que saiu de seu país no domingo, e outro grupo de cerca de 1.000 pessoas que partiu nesta quarta da capital, San Salvador.