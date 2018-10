AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUARTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2018 ATÉ QUARTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2018

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUARTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2018

América

(*) Esquipulas (Guatemala) - "Caravana" imigrante continua sua marcha em direção aos EUA após cruzar a Guatemala - (até 26 de Novembro)

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Ciro Gomes acusa o PT de Lula por vitória de Bolsonaro -

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - PT de Lula e sua difícil luta para comandar a oposição contra Bolsonaro -

(+) SAN SALVADOR (El Salvador) - Mais de mil salvadorenhos saem em caravana rumo aos EUA -

HAVANA (Cuba) - Processo de debate e consulta popular sobre o projeto de nova Constituição em Cuba - (até 15 de Novembro)

SÃO PAULO (Brasil) - Começa Bienal de Artes de São Paulo - (até 9 de Dezembro)

(*) MÉXICO (México) - Dia dos Mortos - (até 2 de Novembro)

Europa

BRAUNSCHWEIG (Alemanha) - Audiência de ação movida pelos investidores contra a Volkswagen sobre as perdas relacionadas ao escândalo "dieselgate" - (até 10 de Dezembro)

QUINTA-FEIRA, 1 DE NOVEMBRO DE 2018

América

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Sósias de Freddie Mercury assistem à exibição do filme 'Bohemian Rhapsody' - 07H00

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Produção Industrial -

BRASÍLIA (Brasil) - Balança Comercial (outubro) - 14H00

Europa

MOSCOU (Rússia) - Comissão entrega relatório final sobre causas de falha em foguete Soyouz de 12 de outubro - 06H00

LONDRES (Reino Unido) - Royal Dutch Shell publica resultados do terceiro trimestre -

(*) BRAUNSCHWEIG (Alemanha) - Associação de consumidores planeja primeiro processo coletivo contra a Volkswagen - 06H00

LONDRES (Reino Unido) - Decisão de política monetária do Banco da Inglaterra, ata de reunião e relatório de inflação - 09H00

Ásia-Pacífico

(+) ISLAMABAD (Paquistão) - Protestos após tribunal derrubar execução por blasfêmia de mulher cristã -

SEXTA-FEIRA, 2 DE NOVEMBRO DE 2018

América

NOVA YORK (Estados Unidos) - Bob Dylan lança lançamentos do seu álbum clássico 'Blood on the Tracks' - 01H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - EUA publicam os últimos dados do emprego -

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Zombie walk em São Paulo e Rio de Janeiro -

(*) Hotel Hilton Bogota, Carrera 7 N.º 72-41 (Colômbia) - Apresentação do relatório do Banco Mundial sobre a migração venezuelana na Colômbia - 15H30

Europa

PARIS (França) - Corte francesa ouve recurso no caso da Euro Disney, acusada por ativistas antirracismo de discriminar não-europeus em seu processo de recrutamento na Disneyland Paris -

(+) LONDRES (Reino Unido) - Autoridade Bancária Europeia publica resultados de testes de estresse de bancos - 14H00

Ásia-Pacífico

XANGAI (China) - Alibaba divulga resultados - 08H00

DOMINGO, 4 DE NOVEMBRO DE 2018

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - 10º aniversário da eleição de Barack Obama -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Administração de Trump colta a impor sanções contra o Irã após o término do período de graça após saída do acordo nuclear -

Europa

VARSÓVIA (Polónia) - Segundo turno da eleição na Polônia -

(+) BERLIM (Alemanha) - As principais autoridades do partido CDU de Merkel se reúnem para discutir sua sucessão, enquanto, separadamente, os social-democratas enfrentam a crise estrangulando seu partido - 11H00 (até 5)

SEGUNDA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2018

América

NOVA YORK (Estados Unidos) - Seleção do júri para o julgamento de El Chapo começa - 11H00

(+) TORONTO (Canadá) - Audiência em tribunal para marcar data para julgamento de Bruce McArthur, acusado de assassinatos em série contra a comunidade gay de Toronto -

Europa

GENEBRA (Suíça) - Conselho de Direitos Humanos da ONU examina situação na Arábia Saudita -

BRUXELAS (Bélgica) - Ministros das Finanças da zona do euro se reúnem após rejeição do orçamento italiano - 10H00

Ásia-Pacífico

TÓQUIO (Japão) - Japonesa Toyota divulga lucros -

SINGAPURA (Cingapura) - Bloomberg New Economy Forum com 300 líderes governamentais e empresariais, entre os quais a chefe do FMI, Christine Lagarde, o CEO da Goldman Sachs, David Solomon, e a ex-chefe do Fed, Janet Yellen. - 21H00 (até 7)

TERÇA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 2018

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Eleições de meio de mandato nos EUA - 10H00

BRASÍLIA (Brasil) - Atas do copom -

Europa

GENEBRA (Suíça) - Conselho de Direitos Humanos da ONU examina situação na China -

Oriente Médio e África do Norte

TUNES (Tunísia) - Tunísia extende estado deemergência - 10H00

Ásia-Pacífico

ZHUHAI (China) - Exposição Aérea Internacional - 03H00 (até 11)

KUALA LUMPUR (Malásia) - Duas mulheres em julgamento na Malásia pelo assassinato de Kim Jong Nam - 22H00

QUARTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2018

América

QUITO (Equador) - Corte do Equador decidirá se o ex-presidente Rafael Correa será julgado pelo sequestro de um adversário em 2012. - 17H00

(+) SINGAPURA (Cingapura) - Reunião de executivos da Netflix, incluindo o CEO Reed Hastings e estrelas de séries novas e de retorno - (até 9)