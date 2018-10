A coalizão de combatentes árabes-sírios e curdos apoiados por Washington anunciou nesta quarta-feira uma "suspensão" de sua ofensiva contra o último reduto do grupo Estado Islâmico (EI), após o bombardeio da Turquia a outra frente síria.

Em um comunicado, as Forças Democráticas da Síria (SDF) descreveram como "provocações" os últimos ataques turcos no norte da Síria, enquanto seus combatentes enfrentam os jihadistas no leste do país, onde a EI recentemente realizou um contra-ataque mortal.