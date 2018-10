Comunicado do Business Wire :Galderma

Galderma, Divisão de Soluções Médicas da Nestlé Skin Health, anunciou hoje os resultados positivos de um estudo de dosagem de fase 2b do Nemolizumab em pacientes adultos com dermatite atópica moderada a grave (DA), uma forma séria e crônica de eczema. Nemolizumab, um anticorpo monoclonal sub-receptor experimental de anticorpo anti-IL-31, atendeu ao parâmetro primário de uma melhora nas pontuações do índice de área de eczema e gravidade (EASI) da linha de base em comparação com o placebo, e atingiu os parâmetros secundários de grande importância para a melhoria da Qualidade de vida, como a pontuação da Escala de Avaliação Numérica de Prurido de Pico (NRS) em comparação com a linha de base, por exemplo.

""Esses dados clínicos, juntamente com os resultados da fase 2a anterior do nosso parceiro de licenciamento Chugai, apoiam as crescentes evidências científicas de que a via da IL-31 pode ser um fator importante na dermatite atópica. Esses resultados apoiam claramente a seleção da dose e nos permitirão prosseguir no desenvolvimento como planejado. Confirmamos nossa intenção de continuar progredindo o Nemolizumab para a fase 3 em 2019" afirmou Thibaud Portal, Ph.D., vice-presidente da Divisão de Prescrições da Galderma.

A dermatite atópica é uma doença inflamatória crônica da pele e é a forma mais comum de eczema que frequentemente começa na infância e pode durar até a idade adulta, embora em alguns pacientes possa começar na idade adulta. A dermatite atópica moderada a grave é caracterizada por uma resposta alérgica causada por um subgrupo de células imunes chamadas de células T auxiliares Tipo 2, ou células Th2. A IL-31, uma citocina liberada pelas células Th2, está envolvida no prurido associado à DA por interagir com o receptor alfa-31 da IL-31 expresso pelos neurônios, e também pode ter um papel importante na inflamação por DA da pele e no comprometimento da barreira da pele por DA. As formas de dermatite atópica moderada a grave podem ser caracterizadas por acentuado ressecamento cutâneo e lesões de pele marcadas por vermelhidão, infiltração/papulação, formação de crosta/exsudação e liquenificação, com períodos de exacerbação da lesão acompanhados de prurido intenso, arranhões e danos à pele que podem levar a infecções secundárias. A dermatite atópica moderada a grave pode afetar negativamente a vida dos pacientes e está associada a uma alta carga para os pacientes, particularmente com prurido, privação de sono e depressão.

Sobre o Nemolizumab

Nemolizumab, um anticorpo monoclonal humanizado, é dirigido contra o alfa IL-31R, que bloqueia a sinalização da IL-31. O Nemolizumab, inicialmente desenvolvido pela Chugai, foi posteriormente licenciado pela Nestlé Skin Health em 2016. O Nemolizumab é um agente investigacional em desenvolvimento clínico e sua segurança e eficácia não foram totalmente avaliadas por nenhuma autoridade reguladora.

Sobre a Galderma

Galderma, Divisão de Soluções Médicas da Nestlé Skin Health, foi criada em 1981 e está presente em mais de 100 países com um extenso portfólio de produtos para tratar uma série de condições dermatológicas. A empresa faz parcerias com profissionais de saúde em todo o mundo para atender às necessidades de saúde da pele das pessoas durante toda a sua vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente calculadas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, acesse www.galderma.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20181031005491/pt/

Meios de Comunicação Nestlé Skin Health Sébastien Cros, Chefe de Comunicações Corporativas info@nestleskinhealth.com

© 2018 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.