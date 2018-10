Custo salarial aumentou no 3o. trimestre nos EUA

O índice do custo salarial nos Estados Unidos subiu 0,8% no terceiro trimestre, mais do que o esperado pelos analistas, segundo dados do departamento do Trabalho divulgados nesta quarta-feira.

A média prevista era de um aumento de 0,7%, depois do 0,6% registrado no trimestre anterior.

Os salários, que representam 70% das receitas, avançaram 0,9%, enquanto que as prestações sociais (contribuições ao serguro médico, licença paternidade, etc...) que compõem outros 30% das remunerações, só aumentaram 0,4%.