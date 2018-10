EUA enviam mais de 5,2 mil militares à fronteira com o México

O Exército dos Estados Unidos começou a enviar nesta segunda-feira, 29, 5,2 mil militares para a fronteira do país com o México na tentativa de conter a caravana de imigrantes da América Central, informou o general Terrence O’Shaughnessy, que lidera o Comando Norte dos EUA. O envio, sob uma operação batizada de Faithful Patriot, já está em andamento, de acordo com o general.



Terrence O’Shaughnessy explicou que os militares trabalharão juntos com agentes da CBP, a agência de alfândega e proteção de fronteira, e irão se concentrar primeiro no reforço da segurança da fronteira no Texas, seguido pelo Arizona e Califórnia. "Acho que o presidente (Donald Trump) deixou claro que a segurança na fronteira é questão de segurança nacional", disse o general em uma entrevista coletiva em Washington.



O número é muito superior aos 800 soldados inicialmente previstos e equivaleria a um terço dos agentes de fronteira que operam na área. Fonte: Dow Jones Newswires.