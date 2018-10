Comunicado do Business Wire :Fraser Suites Top Glory, Shanghai

Fraser Suites Top Glory, Shanghai realizou um evento de comemoração em Xangai por seu 10º aniversário em 28 de outubro, agradecendo aos hóspedes e funcionários por seu apoio duradouro. O glamoroso evento contou com a presença de 260 convidados, funcionários e executivos da empresa, incluindo o Sr. Choe Peng Sum, CEO da rede Frasers Hospitality e o Sr. Huang Guiqin, gerente adjunto do departamento de administração de Hotéis da COFCO Land Limited.

O hotel Fraser Suites Top Glory, Shanghai possui 185 suítes de luxo de 2 e 3 camas, medindo de 211 a 360 m2. A propriedade, localizada no movimentado distrito commercial e financeiro de Lujiazui ao longo do Huangpu, oferece aos hóspedes uma vista espetacular do rio e do Bund. Ao mesmo tempo em que a propriedade se localiza em posição adjacente a pontos de referência, como a Shanghai Tower, o centro financeiro mundial de Xangai e a Jinmao Tower, onde diversas empresas que listam na Fortune 500 estão reunidas, a mesma é altamente favorecida pelas elites empresariais, incluindo os CEOs de empresas da lista das 500 maiores empresas da Fortune.

Durante o evento, a Sra. Chan, uma hóspede de longa estadia da propriedade, relembrou: "Estamos morando aqui desde a inauguração e adoramos o local. Gostamos da comunidade intercultural onde conhecemos amigos do mundo todo. E a equipe sempre foi atenciosa e preparada para atender às nossas necessidades diárias."

"Nossos hóspedes de longa estadia se hospedaram conosco por três anos e meio, em média, e mais de 80% deles vêm com a família. A nossa atração não reside apenas na localização privilegiada ou nas excelentes instalações, como também nos serviços extraordinários prestados por nossa equipe de profissionais, que fizeram da propriedade a segunda casa dos nossos hóspedes", disseram a Sra. Zhao Xuhong, diretora executiva de finanças da COFCO Land Limited em Xangai e o Sr. Choe Peng Sum, CEO da Frasers Hospitality.

O hotel Fraser Suites Top Glory, Shanghai vem perpetuando seus valores centrais de "Colaboração, Reconhecimento, Verdade e Respeito", que fortaleceram seu crescimento na última década. "Agradeço aos nossos hóspedes e funcionários por permanecerem conosco, sem os quais nossas conquistas não poderiam ter sido possíveis. Vamos seguir de mãos dadas ao atravessarmos a próxima década", disse o Sr. Michael Tam, gerente geral do Fraser Suites Top Glory, Shanghai.

