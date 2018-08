TSE julga validade da candidatura de Lula

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) iniciou nesta sexta-feira (31) uma sessão extraordinária durante a qual se pronunciará sobre a validade da candidatura para as eleições de outubro do ex-presidente preso Luiz Inácio Lula da Silva, favorito nas pesquisas.

O TSE, integrado por sete juízes, incluiu o caso na agenda do dia pouco antes do início da sessão, no meio da tarde, e começou a abordá-lo às 17h00.

Trata-se de saber se o ex-presidente, de 72 anos, pode manter a sua condição de candidato do Partido dos Trabalhadores nas eleições de 7 de outubro.

Os pedidos de impugnação se baseiam na Lei da Ficha Limpa, que impede um condenado em segunda instância de se apresentar a cargos eleitorais.

Lula cumpre desde abril em Curitiba uma pena de 12 anos e um mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Foi considerado culpado por se beneficiar de um tríplex no Guarujá oferecido pela construtora OAS em troca de contratos com a Petrobras. E a condenação foi ratificada e ampliada por um tribunal de apelação.

Lula, que enfrenta outros cinco processos, se declara inocente em todos e denuncia uma perseguição midiática e judicial para impedi-lo de voltar ao poder.

Seus advogados enviaram ao TSE as suas alegações finais, de cerca de 200 páginas, na quinta-feira às 23h00, uma hora antes do prazo legal.

O PT denunciou a rapidez da inclusão do tribunal para abordar a questão.

"O Tribunal Superior Eleitoral comete mais uma violência judicial contra Lula e o povo que quer elegê-lo presidente", afirmou o partido em comunicado.

Qualquer que seja a decisão dessa sexta, a parte perdedora poderá apresentar recursos, explicou à AFP o magistrado Henrique Neves, ex-membro do TSE.

Podem caber recursos formais ante o próprio TSE ou questionamentos sobre o caráter constitucional da sentença na corte suprema, indicou.

Mas o TSE também deve decidir se a sua sentença entra em vigor à espera do resultado dos recursos.

As intenções de voto para Lula não param de crescer, acentuando ainda mais as incertezas sobre essas eleições. Uma pesquisa do Datafolha lhe atribuiu na semana passada 39%, 20 pontos a mais do que o candidato de extrema direita Jair Bolsonaro, em segundo lugar. A pesquisa também indicou que Lula derrotaria qualquer adversário em um possível segundo turno.

Junto com a validade de sua candidatura, o TSE pode analisar outros pedidos para impedir que Lula apareça como candidato na propaganda televisiva que começarão a circular nas emissoras a partir desse sábado.

A questão da eventual libertação de Lula corre por outros caminhos, e se sua candidatura for aceita, poderia fazer campanha da prisão.

- Guerra no Twitter -

A sessão do TSE gerou uma onda de manifestações no Twitter.

"Tuitaço AGORA! Vamos lutar pela candidatura do @LulaOficial à Presidência. Participe do tuitaço com a hashtag #LulaNasUrnasTSE", pediu a conta oficial do PT.

A hashtag se tornou o primeiro "Assunto do momento" no Twitter do Brasil e ficou entre os mais comentados a nível global.

"Respeitem a democracia", "Não à proscrição", "Queremos Lula nas urnas", foram algumas das postagens junto com a hashtag em apoio ao ex-presidente.

No entanto, pouco depois, a hashtag #LulaInelegível também começou a ganhar posição e alcançou o segundo lugar entre os temas mais tuitados do Brasil.

Muitos dos usuários que escolheram essa hashtag a acompanharam com mensagens de apoio a Jair Bolsonaro.