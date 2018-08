Canadá e EUA retomarão negociações do Nafta na próxima semana

Canadá e Estados Unidos retomarão as negociações para renovar o Tratado de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta) na próxima semana, depois de se retirar nesta sexta-feira sem chegar a um acordo, disse à AFP uma fonte do governo canadense.

"Vamos retomar as negociações na próxima semana", disse um alto funcionário próximo aos debates, enquanto a chanceler canadense, Chrystia Freeland, líder da equipe de negociadores, dará uma coletiva de imprensa na embaixada do Canadá em Washington nesta sexta-feira 16H30.