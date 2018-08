Canadá e EUA continuam sem chegar a um acordo para renovar o Nafta

O Canadá e os Estados Unidos ainda não conseguiram chegar a um consenso para renovar o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) nesta sexta-feira, quando expira o prazo para Ottawa se unir ao acordo já alcançado entre Washington e o México.

"Ainda não chegamos lá", disse aos jornalistas a chanceler do Canadá, Chrystia Freeland, quando se reuniu pelo quarto dia com o representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), Robert Lighthizer, para tentar diminuir as diferenças entre os dois países e abrir caminho para um NAFTA 2.0.