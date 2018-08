AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 1 DE SETEMBRO DE 2018 ATÉ SEXTA-FEIRA, 7 DE SETEMBRO DE 2018

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 1 DE SETEMBRO DE 2018

América

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Começa horário eleitoral gratuito em rádio e televisão para as eleições presidenciais -

CARACAS (Venezuela) - Governo de Maduro impõe aumento salarial de cerca de 3.400% como parte de um polêmico plano econômico -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Funeral de John McCain na Catedral de Washington, com Barack Obama e George W. Bush esperados para elogios fúnebres -

Europa

CHEMNITZ (Alemanha) - Partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) e o movimento anti-islamista Pegida organizam um protesto na cidade de Chemnitz -

DOMINGO, 2 DE SETEMBRO DE 2018

América

(*) ANNAPOLIS (Estados Unidos) - John McCain é enterrado no Cemitério da Academia Militar Naval de Annapolis - 15H00

Ásia-Pacífico

CABUL (Afeganistão) - Cerimônia de troca de comando da Otan no Afeganistão -

KUALA LUMPUR (Malásia) - Açoitamento de malaias acusadas de manter relações sexuais contrária às leis islâmicas - 23H00

SEGUNDA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 2018

América

QUITO (Equador) - O Equador convoca uma reunião regional para tratar do enorme fluxo de migrantes venezuelanos que fogem da pobreza, da hiperinflação, da falta de serviços públicos e da escassez de produtos básicos - (até 4)

BOGOTÁ (Colômbia) - Ex-presidente Alvaro Uribe é covocado diante de Suprema Corte -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Feriado nos Estados Unidos para celebrar o Dia do Trabalho -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - ONU Brasil lança iniciativa de proteção de defensores ambientais (no Museu do Amanhã) -

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Ex-presidente Cristina Kirchner convocada novamente diante do juiz Bonadio - 11H00

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Ministro da Fazenda argentino anuncia intenção de novo acordo com o FMI - 12H00

BRASÍLIA (Brasil) - Divulgação da Balança Comercial - 15H00

Europa

LYON (França) - Audiência de caso contra o cardeal Philippe Barbarin, acusado de encobrir um padre suspeito de abusar sexualmente de escoteiros nos anos 90 - 09H00

(+) CHEMNITZ (Alemanha) - Concerto gratuito de vários grupos alemães em Chemnitz para dizer "não" à extrema direita, que realizou manifestações nacionalistas após um esfaqueamento supostamente cometido por dois estrangeiros - 12H00

Oriente Médio e África do Norte

BAGDÁ (Iraque) - Primeira reunião do novo Parlamento -

Ásia-Pacífico

YANGON (Mianmar) - Veredicto do julgamento de dois jornalistas da Reuters presos em Mianmar - 00H00

PEQUIM (China) - Cúpula do Fórum de Cooperação China-África -

TERÇA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO DE 2018

América

FLORIANÓPOLIS (Brasil) - Reunião Anual da Comissão Internacional da Baleia começa no Brasil - (até 14)

BOGOTÁ (Colômbia) - Primeiro aniversário do primeiro cessar-fogo bilateral entre a Colômbia e o ELN -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Dados de agosto da produção Industrial - 09H00

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Negociações abertas na ONU sobre o primeiro tratado para proteger alto mar - 11H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Senado inicia audiência de confirmação na Suprema Corte de Brett Kavanaugh, que deve durar até quatro dias - (até 7)

QUARTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO DE 2018

América

MENDOZA (Argentina) - G20 da Educação - (até 6)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Jack Dorsey, CEO do Twitter, comparece perante o comitê do Congresso em meio a acusações de "censura" de conservadores pela rede social -

WASHINGTON (Estados Unidos) - EUA publicam dados de balança comercial mensal -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Sandberg, do Facebook, e Dorsey, do Twitter, comparecem perante audiência do Comitê de Inteligência do Senado sobre interferência estrangeira na política dos EUA -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Organização dos Estados Americanos se repune para discutir crise econômica da Venezuela e migratória -

Europa

COPENHAGA (Dinamarca) - A primeira audiência do dinamarquês Peter Madsen, que apela de sua sentença de prisão perpétua pelo assassinato da jornalista sueca Kim Wall -

(+) LONDRES (Reino Unido) - Theresa May responde perguntas no parlamento - 08H00

LONDRES (Reino Unido) - Simpósio da Associação Nuclear Mundial - (até 7)

QUINTA-FEIRA, 6 DE SETEMBRO DE 2018

América

(+) MIAMI (Estados Unidos) - Primeiro aniversário do Furacão Irma na Flórida -

(+) TORONTO (Canadá) - Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF) - (até 16)

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Dados das inflação de agosto -

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Semana de Moda de Nova York - 18H00 (até 13)

Europa

(+) MILÃO (Itália) - Abertura da primeira loja Starbucks na Itália, país do expresso -

Ásia-Pacífico

(+) BANGCOC (Tailândia) - Autoridades tailandesas organizam grande festa para agradecer aqueles que participaram do resgate dos meninos presos em uma caverna no norte do país -

(+) TÓQUIO (Japão) - 20º aniversário da morte do cineasta japonês Akira Kurosawa -

SEXTA-FEIRA, 7 DE SETEMBRO DE 2018

América

(+) SÃO PAULO (Brasil) - Começa Bienal de Artes de São Paulo - 19H00 (até 9 de Dezembro)

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Presidente Michel Temer participa de parada militar do feridado de Independência - 08H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - EUA divulgam dados do emprego - 09H30

(+) VIENA (Áustria) - Ministros das Finanças da Eurozona e da UE discutem reformas e tensões com EUA - (até 8)

Oriente Médio e África do Norte

(+) TABRIZ (Irã) - Cúpula sobre a Síria com presidentes do Irã, Turquia e Rússia -