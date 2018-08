Comunicado do Business Wire :Grundig

A Grundig, principal fabricante de eletrodomésticos da Europa, lançou hoje na IFA 2018, sua primeira coleção exclusiva de utensílios de cozinha, em colaboração com o chef de renome mundial e influente Massimo Bottura.

The Grundig Massimo Bottura Collection (Photo: Grundig)

Anunciado como embaixador oficial da Grundig no início do ano, Bottura trabalhou em parceria com a Grundig para idealizar uma pequena coleção de eletrodomésticos que combina alta qualidade com design.

Projetada para atender às exigências de cozinheiros amadores, que desejam um produto durável de alta qualidade sem comprometer o design, os eletrodomésticos foram testados na cozinha profissional de Bottura em seu restaurante com estrela Michelin, Osteria Francescana, pelo chef e sua equipe.

Com base na herança da Grundig de design harmonioso, qualidade e inovação, a coleção Massimo Bottura inclui um mixer, torradeira, cafeteira, liquidificador e liquidificador manual de cozinha, todos adornados com a assinatura de Bottura e sua famosa citação "Cozinhar é um ato de amor", o ethos compartilhado do chef e da Grundig sobre a importância do respeito com os alimentos.

Inspirada na personalidade e obsessão de Massimo com a qualidade, as opções de cores distinguem-se em um poderoso preto fosco, que simboliza o carácter forte de Massimo, e o ouro antigo, para mostrar o valor da comida. A coleção exclusiva ajuda aos cozinheiros amadores a celebrar a alegria, o amor e a arte que fazem parte da culinária caseira.

Esta é a primeira colaboração de produto com uma marca de cozinha para o chef, que é reconhecido como um dos gênios criativos mais influentes do mundo pelo The New York Times, e cujo restaurante Osteria Francescana recentemente liderou a lista de Melhores Restaurantes do Mundo de 2018 pela segunda vez desde 2016.

Hakan Bulgurlu, diretor executivo da Arçelik, empresa mãe da Grundig, comentou sobre a nova linha de produtos:

"A Grundig tem uma herança conhecida de design refinado sofisticado, sem comprometer a funcionalidade ou a qualidade. Temos a satisfação de lançar nossa primeira colaboração oficial com Massimo, que compartilha nossa paixão pela inovação, qualidade e design. Esta é apenas a primeira de nossas colaborações com Massimo, que se baseia em sua experiência no setor e em sua criatividade e que permite aos nossos clientes ter acesso a produtos diferenciados e exclusivos para a sua casa".

Massimo Bottura, chef com estrela Michelin e embaixador da marca Grundig, disse:

"A cozinha caseira ocupa um lugar especial no meu coração, onde o amor, a criatividade e as memórias são feitas e compartilhadas. Quando eu era criança em Modena, eu costumava ficar escondido em baixo da mesa da cozinha, enquanto minha avó enrolava macarrão e dobrava a massa de tortellini. Durante esses momentos, uma das lições mais importantes que aprendi com ela foi respeitar os alimentos e não deixar que nada fosse desperdiçado. Minha paixão e visão para cozinhar se desenvolveu com estes valores. Estou muito feliz de colaborar com a Grundig nesta coleção e espero que ela conscientize os cozinheiros amadores a respeitar os alimentos, desperdiçar menos e ser mais criativos, já que cozinhar é um ato de amor."

Sobre a Grundig A Grundig faz parte da Arçelik A.S, a fabricante líder de produtos do Koç Group, uma empresa Fortune Global 500. Com mais de 70 anos de experiência no mercado de eletroeletrônicos, a Grundig se tornou conhecida por seus produtos de alta qualidade e por uma abordagem com foco no cliente. Ao entrar no mercado de produtos de linha branca, a Grundig se tornou um dos únicos fabricantes de eletrodomésticos da Europa com abrangência total. A marca permanece fiel aos seus atributos de marca, incluindo seus 70 anos de experiência, design elegante e facilidade de uso, consciência ecológica, altos padrões e controle de qualidade. Com um portfólio de mais de 500 produtos diferentes - desde televisores OLED, dispositivos de áudio móveis, dispositivos de modelagem de cabelo, aspiradores de pó e utensílios de cozinha a fornos, lava-louças e máquinas de lavar - a marca oferece uma solução para todos os cômodos da casa moderna. Os prêmios recebidos pela Grundig incluem os prêmios de Design de Produto, Red Dot Design e Plus X Awards. A marca recebeu aclamação da crítica do Stiftung Warentest, um dos principais institutos de testes globais da Alemanha e do Trusted Reviews, uma organização independente de testes do Reino Unido. Os produtos da Grundig são produzidos principalmente em locais de produção própria na Europa e comercializados em mais de 65 países no mundo inteiro.

