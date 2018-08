Comunicado do Business Wire :Grundig

A Grundig divulgou hoje uma gama de novas tecnologias com foco em satisfazer as constantes necessidades de clientes, ao mesmo tempo que também contribui para um futuro mais sustentável.

Em meio ao impulso global por um mundo menos afetado por resíduos plásticos, tonéis de lavadoras e secadoras da Grundig em 2018 bem como aspiradores de pó Zio+ serão feitos de materiais reciclados - reduzindo significativamente a produção de plástico e o volume em aterros sanitários. No início deste ano, o aspirador de pó Zio+ da Grundig foi premiado como "Produto do Ano e Estilo de Vida do Consumidor de Plástico Reciclado", pela Plastics Recycling Show (PRS) na Europa, para o uso de materiais plásticos reciclados em sua produção a partir das instalações de reciclagem de Resíduos de Equipamentos Eletrônicos e Elétricos (WEEE) da empresa matriz da Grundig, Arçelik.

Para ser parte da solução contra a poluição, a Grundig também desenvolveu uma nova tecnologia de filtração para uso em suas lavadoras. Esta nova tecnologia filtra 99,9% de microfibras de tecidos que escoam para recursos hídricos; um sistema integrado em lavadoras que irá ajudar a proteger seu meio ambiente para um futuro limpo e sustentável.

A Grundig é uma marca comprometida em desenvolver produtos de tecnologia avançada projetados não só para satisfazer as demandas de clientes, mas também respeitar o planeta e proteger os recursos sendo reduzidos no mundo.

Filtração de Fibras

Em uma tentativa de reduzir os efeitos negativos do acúmulo biológico de microfibras, a Grundig desenvolveu uma tecnologia de filtração de fibras. Integrado a uma lavadora, o sistema de filtração foi projetado para remover microfibras na descarga de lavadoras. O sistema inovador permite que até 99% de microfibras escoando para fontes hídricas sejam filtrados, reduzindo significativamente a poluição do ecossistema aquático.

Aspirador de Pó / Aspirador de Pó Bodyguard da Grunding

Desde 2014, a empresa matriz da Grundig, Arçelik, vem realizando uma campanha que recicla os eletrodomésticos usados de clientes em centros de reciclagem designados. Ao utilizar processos inovadores, os materiais plásticos encontrados nestes aparelhos de segunda mão são removidos e reutilizados pela Grundig em seu Aspirador de Pó Bodyguard.90% dos materiais plásticos utilizados para produzir o aspirador de pó são materiais da instalações WEEE da Arçelik.

Este produto compatível ao ecossistema é o primeiro de seu tipo, dando um passo importante em direção aos esforços globais para reciclar plásticos à base de petróleo e reduzir o volume de material enviado para aterros sanitários.

Tonel Reciclado

Um material recentemente desenvolvido foi permitido pela Grundig a fim de utilizar garrafas plásticas recicladas na produção de tonéis destinados a uma gama de modelos de lavadoras e secadoras. Hoje, para cada 200.000 lavadoras e secadoras produzidas, cerca de 12 milhões de garrafas plásticas de 500 ml são utilizadas no processo.

Não apenas minimiza a poluição causada por plásticos não reciclados; este novo método de fabricação também reduz as emissões de dióxido de carbono ao aumentar significativamente todos os esforços para poupar o meio ambiente.

Poliamida Reciclada

Resíduos plásticos, que estão acumulados em altas quantidades na mar, representam uma grande ameaça à vida marinha. Redes de pesca perdidas são a principal causa de morte para meio milhão de criaturas marinhas a cada ano, incluindo animais como peixes, crustáceos, mamíferos de oceanos e tartarugas marinhas. A Grundig está trabalhando para reduzir a poluição marinha ao reciclar redes de pesca e utilizando resíduos plásticos para aprimorar seus produtos eletrodomésticos.

Materiais compostos à base de nylon com altas resistências mecânica e térmica, foram desenvolvidos ao reciclar redes de pesca, têxteis e resíduos de sucata a fim de produzir partes de fornos. No fim de 2018, 65 toneladas (no total) destes materiais de resíduos serão reciclados ao utilizar compostos aperfeiçoados de nylon em partes de fornos. Segundo as metas de sustentabilidade da Arçelik, há um planejamento para aumentar o consumo de materiais reciclados à base de nylon para 330 toneladas, estendendo o uso de formulações para outras categorias de produtos em 2019.

A partir de setembro de 2018, os materiais reciclados serão utilizados em fornos (partes plásticas como tampa do visor do forno, ventiladores de resfriamento e partes de suportes de cartões). Cerca de 30 partes em toda a gama de produtos eletrodomésticos estarão prontas para produção em série em 2019.

Sobre a Grundig

A Grundig é parte da Arçelik A.S, líder na fabricação de eletrodomésticos da Koç Group, uma empresa da Fortune Global 500. Tendo estado no mercado há mais de 70 anos, a Grundig conta com mais de 90% de reconhecimentos de marcas no mercado alemão devido a seus produtos de alta qualidade e abordagem com foco no cliente. Desde a entrada no mercado alemão de linha branca em 2013, a Grundig se tornou líder na Europa na fabricação de toda a gama de eletrodomésticos. A marca permanece fiel aos seus valores centrais, incluindo seu design distinto e compatível ao usuário, consciência ecológica, altos padrões e controle de qualidade. Com um portfólio de mais de 500 produtos diferentes - variando de TVs OLED, aparelhos de áudio móvel, aparelhos para cuidado de cabelos, aspiradores de pó e aparelhos de cozinha para fornos, lavadoras de pratos e lavadoras de roupa - a marca oferece uma solução para cada ambiente em residências modernas. A Grundig recebeu diversos prêmios pela qualidade e design de seus produtos, incluindo Product Design, Red Dot Design e Plus X Awards, bem como reconhecimento da crítica da Stiftung Warentest, instituto de testes na Alemanha com liderança mundial, e da TrustedReviews, uma organização independente de testes no Reino Unido. Os produtos da Grundig são predominantemente fabricados em locais de produção de sua propriedade na Europa e comercializados em mais de 60 países.

