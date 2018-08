Ataque com faca em Amsterdã deixa dois feridos

A polícia da capital holandesa, Amsterdã, reportou um ataque com faca nesta sexta-feira, 31. Segundo autoridades, os policiais atiraram e feriram o suspeito da agressão em uma estação ferroviária movimentada da cidade.



De acordo com informações da polícia, duas pessoas ficaram feridas no ataque, cujo motivo ainda não foi esclarecido.



Um túnel sob os trilhos da estação foi fechado após o incidente. Fonte: Associated Press