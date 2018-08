Ex-premiê australiano Malcolm Turbull renuncia a assento no Parlamento

O ex-primeiro-ministro da Austrália Malcolm Turnbull renunciou seu assento no Parlamento do país, o que poderia acarretar em uma nova eleição geral no país, já que, com a saída do ex-premiê, o Partido Liberal perde a maioria no Parlamento. Congressistas insatisfeitos com Turnbull no poder o substituíram como primeiro-ministro por Scott Morrison na semana passada.



Turnbull se tornou o quarto primeiro-ministro a ser deposto na Austrália por seu próprio partido desde 2010. Ele alertou que deixaria o Parlamento e causaria uma eleição que poderia custar ao governo do Partido Liberal a maioria parlamentar. Uma eleição poderia ocorrer já em outubro.