Putin se reunirá com Erdogan à margem de encontro em Teerã

O presidente russo, Vladimir Putin, se reunirá com o colega turco, Recep Tayyip Erdogan, à margem do encontro sobre a Síria que está sendo planejado em Teerã, informou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

De acordo com a imprensa turca, a reunião entre Irã, Rússia e Turquia, mediadores das negociações de paz de Astana sobre a Síria, está prevista para 7 de setembro em Teerã.

"É natural esperar que Putin e Erdogan aproveitem o formato tripartite para continuar suas discussões bilaterais", completou o porta-voz do Kremlin.

O último encontro do tipo entre os presidentes russo, turco e iraniano aconteceu em abril em Ancara. O anterior foi organizado em Sochi, Rússia, em novembro do ano passado.

Os preparativos da nova reunião acontecem em um momento no qual parece iminente um ataque do regime sírio contra a província de Idlib, o último reduto rebelde do país.