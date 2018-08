Coreia do Sul enviará diplomata a Pyongyang para conversas sobre impasse nuclear

O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, enviará um diplomata à Coreia do Norte na próxima semana para negociações em torno do impasse nuclear na Península Coreana. Também existe a intenção de organizar uma cúpula prevista para o próximo mês entre Moon e o líder norte-coreano, Kim Jong-un.



Nos últimos dias, as preocupações em torno do programa nuclear da Coreia do Norte têm aumentado, mesmo após a cúpula entre Kim e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em junho. Moon e Kim deve se reunir pela terceira vez, no próximo mês, em Pyongyang.



Detalhes sobre as conversas entre os dois países não estão claros. As conversas vêm dias depois da uma viagem planejada pelo secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, ser cancelada. Fonte: Associated Press.