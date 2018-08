Comissão Europeia apoia fim da mudança de horário no verão e no inverno

A Comissão Europeia vai propor nesta sexta-feira o fim da mudança de horário no verão e no inverno na União Europeia, após uma consulta a milhões de habitantes do bloco, anunciou o presidente da instituição, Jean-Claude Juncker.

"Vamos decidir hoje no Executivo europeu", afirmou Juncker ao canal alemão ZDF, destacando que a ideia será permanecer sempre no horário de verão.

A Comissão organizou uma consulta pública sobre a questão entre julho e agosto.

"Milhões de pessoas responderam e acreditam que no futuro o horário de verão deve prosseguir o ano todo, e isto é o que vai acontecer", completou o presidente da Comissão.

"Quando você consulta os cidadãos você deve fazer o que eles dizem", afirmou.

A decisão final será tomada pelo Parlamento Europeu (que já se mostrou favorável à mudança de horário) e os Estados membros.

O horário de verão, adotado a princípio para economizar energia, é uma polêmica permanente há vários anos. Os críticos destacam os problemas fisiológicos que provoca, mas os defensores afirmam que aumenta a produtividade.