Coca-Cola comprará rede britânica de cafeterias Costa por US$ 5,1 bilhões

O grupo americano Coca-Cola anunciou nesta sexta-feira um acordo para comprar a rede de cafeterias Costa por 3,9 bilhões de libras (5,1 bilhões de dólares).

A informação foi confirmada pelo atual proprietário da rede, o grupo britânico Whitbread, que havia anunciado em abril um projeto de divisão em duas empresas: uma para os hotéis de baixo custo Premier Inn e outra para as cafeterias Costa, a maior rede do setor no Reino Unido e que o grupo decidiu vender.

De acordo com a empresa britânica, a venda para a Coca Cola é mais interessante que a divisão prevista.

A rede de cafeterias registrou um volume de negócios de 1,29 bilhão de libras no exercício 2017-2018, com um lucro operacional de £ 123 milhões.