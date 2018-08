Comunicado do Business Wire :Maxion Wheels

Maxion Wheels, o maior fabricante de rodas do mundo, anunciou hoje a sua participação na 67a Feira de Veículos Comerciais (IAA Commercial Vehicles) de Hanover, Alemanha. De 20 a 27 de setembro de 2018, a Maxion Wheels exibirá seu portfólio de produtos de rodas para diversas aplicações, bem como diversas das suas últimas inovações em rodas, projetadas para atender aos desafios da indústria de eficiência de combustível, conectividade e nova mobilidade no Corredor 26 /Estande A42.

Além do seu display de produtos, a Maxion Wheels oferecerá uma apresentação em realidade virtual oferecendo aos convidados experiência sensorial, digital, em 3D, interativa da sua jornada para reduzir significativamente o peso das suas rodas de aço.

"A Feira de Veículos Comerciais (IAA Commercial Vehicles) é uma exposição importante para a Maxion Wheels; não somente exibimos a nossa expertise em rodas para veículos comerciais, como também engajamos os nossos clientes naquilo que mais importa para eles: soluções para os desafios de amanhã," disse Pieter Klinkers, diretor executivo da Maxion Wheels. "Com as mudanças dinâmicas que os nossos clientes enfrentam, a roda nunca foi mais importante do que agora. A nossa equipe está entusiasmada em retornar a Hanover para compartilhar os nossos avanços tecnológicos e rodas econômicas, bem como as soluções projetadas para lidar com os desafios de hoje e de amanhã."

SOBRE A MAXION WHEELS

A Maxion Wheels, uma divisão da IOCHPE-MAXION S.A., é uma importante fabricante de rodas para automóveis, caminhões leves, ônibus, caminhões comerciais e trailers. A empresa também produz rodas para veículos agrícolas e militares, além de outras aplicações fora da estrada. Com mais de 100 anos de experiência na fabricação de rodas e 10 mil funcionários globais, a Maxion é a maior fabricante de rodas do mundo, produzindo quase 60 milhões de rodas por ano. A empresa atende aos seus clientes globais fabricantes de equipamentos originais (Original Equipment Manufacturer, OEM) a partir de 33 unidades localizadas em dezesseis países de cinco continentes e tem centros técnicos de última geração nas Américas, na Europa e Ásia. Para saber mais, acesse o site da Maxion Wheels em www.maxionwheels.com.

Maxion Wheels Colleen Hanley Diretor geral de marketing e comunicações Tel: +1 (734) 737-5204 Celular: +1 (248) 916-2477 E-mail: colleen.hanley@maxionwheels.com

