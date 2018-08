Petróleo fecha em alta

O petróleo se manteve em alta nesta quinta-feira, apoiado na redução das reservas dos Estados Unidos em um contexto de proximidade do retorno das sanções ao Irã.

O barril de Brent do Mar do Norte para outubro fechou a 77,77 dólares no mercado de Londres após subir 63 centavos.

Em Nova York, o barril de Brent, também para outubro, subiu 74 centavos, a 70,25 dólares.

Os preços continuaram aproveitando a redução dos estoques americanos informado na quarta-feira.

O preço do barril também se manteve estável porque está cada vez mais próxima a implementação das sanções americanas ao Irã, um influente membro da Opep.