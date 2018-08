Comunicado do Business Wire :ExaGrid

ExaGrid®, provedora com liderança em armazenamento secundário hiperconvergente para backup, anunciou hoje que a AspenTech, a empresa de software de otimização de ativos, modernizou seu ambiente de backup e recuperação globalmente ao substituir suas bibliotecas de fitas por sistemas de backup em disco ExaGrid, juntamente com o Veeam Availability Suite.

AspenTech, com sede nos EUA, Estado de Massachusetts, é uma das principais fornecedoras de software que otimiza o desempenho de ativos em ambientes industriais complexos com software e pontos de vista que geram ativos com maior rapidez, segurança, durabilidade e sustentabilidade. Suas soluções integradas para os setores que exigem grandes investimentos de capital otimizam os ativos em todo o ciclo de vida do projeto, operações e manutenção, o que automatiza o trabalho de conhecimento e cria vantagem competitiva sustentável.

A migração dos backups das bibliotecas de fitas Quantum da AspenTech e do Dell EMC NetWorker para o ExaGrid e Veeam resultou em muitas melhorias substanciais no ambiente de backup e recuperação, incluindo:

-- uma redução no armazenamento de backup e custos relacionados.

-- uma janela de backup menor (por exemplo, de 24 horas para 1 hora).

-- recuperações rápidas e fáceis de MVs e restaurações de dados, melhorando o tempo de resposta do usuário de TI.

A introdução da desduplicação de dados no ambiente da AspenTech maximizou seu armazenamento de backup, reduzindo o volume de dados. "A desduplicação nos salvou do que costumava causar muita dor de cabeça", disse Richard Copithorne, principal administrador de sistemas da AspenTech. "Quando olho para o nosso ambiente, considerando apenas a nossa sede, estamos obtendo uma desduplicação incrível, o que economiza um volume significativo de dinheiro em disco. Isso quer dizer que não nos preocupamos em ficar, em breve, sem armazenamento."

A mudança nas soluções de backup também teve um impacto significativo nos trabalhos noturnos de backup da AspenTech "Somos capazes de fazer backup de todo o nosso ambiente da sede em apenas quatro horas e, em alguns de nossos locais internacionais, todo o ambiente é armazenado em uma hora. Utilizando a fita, um backup completo de uma MV, às vezes levaria 24 horas, mas agora podemos tirar proveito do ExaGrid e Veeam para fazer o backup da mesma quantidade de dados em uma hora, e isso inclui a desduplicação", disse Copithorne.

Além das reduções dos dados e melhorias nas janelas de backup, a restauração dos dados se tornou um processo rápido e eficiente. De acordo com Copithorne, uma das vantagens mais significativas do uso do ExaGrid com o Veeam é a capacidade de levantar uma MV quase imediatamente com apenas alguns cliques, e fazer uma restauração instantânea da MV ou criar uma cópia clone é "incrivelmente fácil". A restauração de um único arquivo a partir de uma fita, que anteriormente levava até uma hora, agora leva dez minutos, permitindo que a área de TI seja mais receptiva às solicitações do usuário.

Como a maioria das outras empresas que ainda utilizam bibliotecas de fitas, a equipe de TI da AspenTech descobriu que o processo de backup e restauração/recuperação consumia muito tempo, o que afastava a equipe de outras iniciativas importantes de TI. Os ganhos de eficiência resultantes do desempenho e confiabilidade do sistema aliviam a necessidade do Copithorne ser prático, e ele descobriu que isso é uma vantagem significativa.

"Achamos incrivelmente fácil gerenciar nossos backups no mundo inteiro a partir de um único painel de vidro", disse Copithorne, e ele descobriu que o suporte ao cliente da ExaGrid era exclusivo em sua abordagem quando comparado ao padrão da indústria. "Depois de trabalhar com fornecedores como a HP e a Dell EMC, posso falar por experiência. O suporte deles não é tão simples quanto o da ExaGrid. Quando eu preciso de suporte, normalmente recebo uma resposta em meia hora e, com o sistema de alerta automatizado da ExaGrid, meu engenheiro de suporte entra em contato comigo e, geralmente, ele sabe o que está acontecendo antes de mim!"

Leia as histórias de sucesso completas de clientes AspenTech para saber mais sobre a experiência da empresa usando o ExaGrid.

As histórias de sucesso de clientes e histórias de empresas publicadas da ExaGrid são mais de 360, mais do que todos os outros fornecedores combinados no espaço. Estas histórias demonstram como os clientes estão satisfeitos com a abordagem arquitetônica exclusiva, produto diferenciado e suporte incomparável ao cliente da ExaGrid. Os clientes sempre afirmam que o produto não é apenas o melhor da categoria, mas "simplesmente funciona".

Sobre a ExaGrid A ExaGrid oferece armazenamento secundário hiperconvergente para backup com desduplicação de dados, uma zona de aterrisagem exclusiva e arquitetura de scale-out. A área de aterrisagem do ExaGrid oferece backups mais rápidos, restaurações e recuperações instantâneas de MVs. Sua arquitetura de scale-out inclui dispositivos completos em um sistema de scale-out e garante uma janela de backup de tamanho fixo à medida que os dados crescem, eliminando atualizações (upgrades) completas e caras. Visite-nos em www.exagrid.com ou conecte-se conosco no LinkedIn. Veja o que os clientes têm a dizer sobre as suas próprias experiências com o ExaGrid e por que eles agora gastam significativamente menos tempo com backup.

ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

