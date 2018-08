Comunicado do Business Wire :IBC

Na véspera do aniversário de 50 anos do programa de televisão Sesame Street , a força motriz por trás da série inovadora e do Sesame Workshop, foi aclamada pelo trabalho de sua vida de mudar a vida das crianças através da mídia

O Prêmio Internacional de Honra para a Excelência IBC2018, o maior prêmio da IBC, vai, este ano, para Joan Ganz Cooney. Joan cofundou a Oficina de Televisão para Crianças, agora chamada de Sesame Workshop, em 1968. O programa Sesame Street apareceu primeiro na TV nos Estados Unidos em novembro de 1969. Atualmente, Cooney é membro do conselho administrativo e presidente das comissão executiva.

Joan Cooney teve uma revelação, quando reconheceu que crianças por toda a América estavam cantando palavras de comerciais de cerveja: ela percebeu que a televisão estava atingindo crianças e se perguntou se era possível usar essa poderosa plataforma de mídia para ensinar. O resultado foi o programa Sesame Street, uma mistura excepcional de muppets (fantoches), crianças, um elenco culturalmente diversificado e vários convidados notáveis, unidos pela música que apoiou os elementos educacionais.

Atualmente, o programa Sesame Street é visto em 150 países do mundo inteiro. Versões localizadas também foram produzidas em mais de 20 países, incluindo o México (46 anos), Alemanha (45 anos) e os Países Baixos (42 anos). Em Bangladesh, telespectadores de quatro anos de idade de Sisimpur têm índices de alfabetização 67% mais altos do que os não-telespectadores. Na África do Sul, telespectadores da Takalani Sesame são quatro vezes mais propensos a ter noção sobre as questões que envolvem o HIV/AIDS do que seus pares. Alam Simsim oferece às crianças egípcias de quatro anos os mesmos níveis de matemática e alfabetização que os não-telespectadores de cinco anos de idade. Crianças norte-americanas, que frequentemente assistiam à Sesame Street como pré-escolares, atingem médias de pontos no ensino médio que são quase 16% mais altas do que aquelas crianças que não assistiram ao show.

"Somos gratos à IBC por reconhecer as maneiras pelas quais, por quase 50 anos, usamos o poder combinado da mídia e dos muppets da Sesame Street não só para avançar no mundo da mídia educacional, mas também para chegar até inúmeras vidas de crianças", disse Joan. "Estamos orgulhosos e nos sentimos sensibilizados por receber a Honra Internacional pela Excelência, e em nome de todos no Sesame Workshop, do passado e de agora, eu agradeço a vocês."

Michael Crimp, diretor executivo da IBC, acrescentou: "Através da televisão, e agora através de nova mídia, a Sesame Street é genuinamente uma influência positiva e transformadora nas vidas das crianças. Este programa transformou a televisão e teve um enorme impacto em nossa indústria. Tenho orgulho de poder apresentar o prêmio de Honra Internacional pela Excelência da IBC à sua cofundadora, Joan Ganz Cooney, que é a primeira mulher a receber o prêmio."

O prêmio será entregue como parte da cerimônia de premiação da IBC no domingo, 16 de setembro, às 18h30min. Steve Youngwood, presidente de mídia e educação e diretor de operações do Sesame Workshop, receberá o prêmio. Ele estará acompanhado no palco por um convidado muito especial da Sesame Street.

A cerimônia de premiação da IBC é gratuita para todos os visitante da IBC.

