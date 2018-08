Paul Taylor, importante coreógrafo americano, morre aos 88 anos

Paul Taylor, nome importante da dança moderna nos Estados Unidos e que influenciou gerações com sua coreografia cheia de exuberância e poesia, morreu na quarta-feira, aos 88 anos.

Taylor teve um papel fundamental no surgimento da dança moderna.

"Paul Taylor foi um dos maiores coreógrafos do mundo, e sua morte é profundamente triste, não só para aqueles que trabalhavam com ele, mas também para as pessoas ao redor do mundo, cujos espíritos foram tocados por sua arte incomparável", declarou o diretor artístico da Paul Taylor Dance Foundation, Michael Novak.

"Somos gratos por seu amor e apoio à medida que continuamos com seu legado com a maior fidelidade e devoção", acrescentou Novak, um membro altamente aclamado da Paul Taylor Dance Company, que foi escolhido por Taylor como seu sucessor.

Taylor coreografou 147 danças desde 1954 para a Paul Taylor Dance Company, assim como para outras companhias de dança ao redor do mundo.